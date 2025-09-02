Timişorenii sunt aşteptaţi pe malurile Begăi, pentru muzică de calitate, socializare şi... o bere bună

În perioada 12–14 septembrie 2025 canalul navigabil Bega găzduiește pentru al treilea an consecutiv REGATA BEGA, un eveniment dedicat redescoperirii râului ca spațiu viu, deopotrivă cultural și social.

Regata Bega 2025 continuă demersurile începute în 2023 și 2024, când mai multe ambarcațiuni din Serbia au traversat frontiera pe apă și au ajuns în inima orașului. Traseul simbolic pe apă între Zrenjanin și Timișoara, realizat în contextul unei frontiere deschise temporar pentru navigație de agrement, a generat emoție, vizibilitate și dialog între comunități.

În acest an, vineri, 12 septembrie, începând cu ora 18:00, oaspeți din Serbia sunt aşteptaţi la bordul propriilor ambarcațiuni, care vor ancora în zona podului Mihai Viteazu, unde va fi amenajat un punct provizoriu de acostare. Sosirea lor deschide oficial REGATA și marchează continuarea unei colaborări transfrontaliere bazate pe prietenie, curiozitate și respect pentru râul care leagă Timișoara de Europa.

Sâmbătă, 13 septembrie, malurile devin spațiu de celebrare prin muzică. De la ora 19:00, Romu va contura atmosfera cu muzică special pregătită pentru această seară, iar de la ora 21:30, pe scena amplasată la D’arc pe Mal, vor urca cei de la Implant pentru Refuz, într-un concert live cu semnificație aparte.

”Acum 30 de ani, tot pe malurile Begăi, sub poduri sau pe bordurile de beton, ne adunam din cartiere să ascultăm muzică, să împărțim o bere și să visăm. Atunci am început să înțelegem de ce râul ăsta ne adună pe toți. Atunci s-au născut primele visuri despre ecluze redeschise, despre călătorii pe bărci, despre o Timișoară care comunică cu lumea pe apă. Tot atunci, Implant pentru Refuz începea să scrie istorie în rock-ul românesc. Ne vedem din nou pe maluri. Să curgă bere pe Bega și să navigăm mai departe!”, au transmis organizatorii.

Evenimentul este organizat de Asociația Culturală Ecluze, organizație fondată în 2025 de către D Proiect, Club D’arc și Asociația Suporterilor Timișoreni Druckeria, cu scopul de a activa cultural malurile Begăi, de a valorifica patrimoniul local și de a reconecta Timișoara cu apele din care s-a născut.