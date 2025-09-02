Moral excelent, lot întărit. CSC Dumbrăvița înfruntă, în deplasare, Chindia Târgovişte. Meciul este televizat

CSC Dumbrăvița va juca în închiderea etapei a cincea din Liga a II-a la fotbal. Marţi, 2 septembrie, de la ora 19,30, alb-verzii lui Florin Fabian vor da piept, în deplasare, cu Chindia Târgoviște.

„Moralul este excelent în vestiar, după calificarea în grupele Cupei României, venită și pe fondul unei prestații foarte bune în partida cu FC Bihor Oradea. În timpul jocului de miercuri, Bogdan Vasile și Cosmin Gladun au părăsit terenul din pricina unor probleme medicale, dar se speră recuperarea lor până la ora jocului din Dâmbovița”, se arată într-un comunicat al grupării din Dumbrăvița.

În plus, antrenorul Florin Fabian îl are la dispoziție și pe Sergiu Popovici, jucător de bandă stângă în vârstă de 32 de ani care a semnat recent un contract valabil până la finalul acestui sezon. Acesta a fost format ca junior la LPS Banatul, iar la nivel de seniori a debutat pentru Flacăra Făget. În 2012 a făcut pasul spre prima ligă, la FC Vaslui, evoluând ulterior la Voința Sibiu, FC Botoșani, Gaz Metan Mediaș, Dinamo București, AFC Hermannstadt și Politehnica Timișoara, cu peste 100 de prezențe adunate în prima divizie a României. În ultimii patru ani, Popovici a jucat în Spania, la formațiile Real Murcia, Sant Rafael și SE Penya Independent.

„Sergiu Popovici va aduce un plus de experiență echipei. Cu siguranță, are nevoie de un pic de timp pentru a reintra în ritm de joc, pentru a ajunge la niște parametri fizici foarte buni și cred că va contribui la realizarea obiectivelor echipei prin polivalența pe care o are și prin experiența sa”, a declarant Florin Fabian.

El a adăugat următoarele: „Este o performanță, într-adevăr, pentru tânăra noastră echipă, calificarea în grupele Cupei României, pentru vizibilitatea clubului, pentru imaginea clubului, pentru acești băieți care au posibilitatea să să se afirme, jucând cu echipe de primă ligă și, bineînțeles, pentru perspectiva următoarelor meciuri. Ne așteaptă un meci greu la Chindia, o echipă care, cu siguranță, își propune accederea în play-off, dacă nu chiar promovarea în acest sezon, având în vedere investițiile din ultima perioadă, jucătorii pe care i-au transferat, plus antrenorul experimentat pe care îl au.

Această victorie cu FC Bihor, această calificare, ne va da un imbold foarte bun pentru a trata meciul de la Târgoviște cu o mai mare încredere, cu o mai bună organizare de joc și cu un moral bun. Sunt convins că băieții vor face tot ce le stă în putință pentru a avea o atitudine pozitivă la acest meci. Cred că diferența o va face, în primul rând, organizarea de joc. Va trebui să știm foarte bine să le blocăm punctele pozitive. Mai apoi, dorința de a face un rezultat bun, care este esențială.

Sperăm ca Bogdan Vasile și Cosmin Gladun să fie apți și să-i recuperăm până la meciul de la Târgoviște. În rest, nu sunt probleme deosebite și probabil că vom avea tot lotul valid. Mai puțin Buțu, care este accidentat de mai multă vreme și are nevoie de o intrare treptată în procesul de pregătire. Deci, probabil că va fi lotul complet, așa că așteptăm să aliniem cel mai bun prim 11 pe care îl avem la momentul actual”.

Partida Chindia Târgovişte – CSC Dumbrăviţa va fi transmisă de Digi Sport și Prima Sport, de la ora 19:30.