Elevii din Serbia protestează în tăcere împotriva corupției

Mii de elevi au participat luni la un marș tăcut prin Belgrad pentru a denunța corupția și a cere noi alegeri. Demonstrațiile au fost în mare parte pașnice, spre deosebire de cele de la mijlocul lunii august, care au degenerat în violență, potrivit France 24.

Mitingul – desfășurat în tăcere – s-a desfășurat pașnic, spre deosebire de cele de la mijlocul lunii august, care au degenerat în violență din cauza a ceea ce protestatarii au numit tactici dure din partea loialiștilor guvernului și a poliției.

Manifestațiile obișnuite au început din cauza prăbușirii acoperișului unei gări în urmă cu 10 luni. Tragedia din noiembrie 2024, care a ucis 16 persoane în orașul Novi Sad, din nordul țării, a devenit rapid un simbol al corupției înrădăcinate în națiunea balcanică.

Deși acestea au dus la demisia prim-ministrului și la prăbușirea guvernului său, Vucic a rămas sfidător în funcție, la conducerea unei administrații remaniere. Până acum, el a respins cererile de alegeri anticipate și susține că demonstrațiile fac parte dintr-un complot străin.

Protestul nu a inclus sloganuri , dar a fost marcat de tăcerea simbolică în memoria victimelor.

Protestatarii au organizat, de asemenea, marșuri comemorative în orașele Kragujevac și Novi Sad.

(sursa: Mediafax)

Sursa foto: Tanjug