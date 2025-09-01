O femeie a fost reținută în arest, pentru ucidere din culpă, în cazul băiețelului înecat la Timișoara

O femeie a fost reținută în arest, pentru ucidere din culpă, în cazul băiețelului înecat luni la Timișoara.

În urma probatoriului administrat în cauză de către polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Timișoara, a fost reținută o femeie de 33 de ani, administratoarea centrului educațional, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

Femeia este introdusă în arestul Poliției și în continuare sunt efectuate cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii acestui incident nefericit.

Activitățile au fost desfășurate sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara.

Vă reamintim că, luni, 1 septembrie, în jurul orei 12:30, polițiștii Secției 2 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul că pe Calea Martirilor, într-un iaz ornamental, se află un minor înecat.

Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat că este vorba de un băiețel de 1 an și 8 luni, care fusese scos pentru recreere, într-un spațiu amenajat, în aer liber, din proximitatea grădiniței, împreună cu ceilalți copii, iar după un timp a fost observată lipsa acestuia.

Din nefericire, în urma manevrelor de resuscitare efectuate de personalul medical, a fost declarat decesul băiețelului.

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă și se efectuează verificări și cu privire la supravegherea copiilor.

Captură imagine: IPJ Timiș