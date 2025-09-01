Rugă la Giarmata Vii. Cap de afiș, Andreea Voica

Rugă la Giarmata Vii. Cap de afiș, Andreea Voica

Sărbătoarea creștină a nașterii Maicii Domnului, cunoscută în popor drept Sfânta Maria Mică, va fi marcată în mod festiv în satul Giarmata Vii, din componența comunei metropolitane Ghiroda, prin organizarea aici, în ziua de 7 septembrie, a tradiționalei rugi a parohiei ortodoxe locale.

Pe lângă tipicul religios, care va debuta la ora 9, localnicii se vor bucura și de un spectacol artistic, susținut, cu începere de la ora 18, de artiștii Andreea Voica, Vlad Văcaru, Roxana Goia, Ovidiu Olari, precum și de membrii Ansamblului folcloric ”Flori de câmpie” și, respectiv, ai formației conduse de Deian Galetin.

