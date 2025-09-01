Se oprește apa în câteva localități din județul Timiș

Se opre ște apa î n c â teva localit ăți din județul Timiș

Miercuri, 3 septembrie, între orele 8 – 18, se va întrerupe furnizarea apei în localitatea Deta, pentru efectuarea unor lucrări de modernizare la stația de tratare a apei din oraș.

Tot miercuri, în intervalul orar 9-15, sunt programate lucrări de mentenanță la gospodăria de apă din localitatea Nițchidorf, pentru care este necesară întreruperea furnizării apei.

Joi, 4 septembrie, între orele 8-16, se vor efectua lucrări de spălare a bazinului de înmagazinare a apei și a rețelelor de distribuție din localitățile Bodo și Fădimac. Pe perioada lucrărilor de spălare a rețelelor presiunea va fi redusă, iar pentru spălarea rezervorului este necesară întreruperea furnizării apei.

La reluarea alimentării cu apă în regim normal este posibil ca la robinete să curgă apă tulbure. Deoarece această perturbare va fi de scurtă durată, Aquatim recomandă clienților să nu folosească apa în scopuri menajere, până la limpezirea completă.