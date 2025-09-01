Mănăstirea Timişeni-Şag şi-a sărbătorit frumos hramul

La sărbătoarea Tăierii capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, mănăstirea Timișeni din apropierea localității Șag și-a prăznuit cel de-al 81-lea hram.

La această sărbătoare, cinstită cu zi de post, au participat mii de pelerini veniți din Banatul de câmpie și din Banatul de munte, precum și din alte părți. Bucuria celebrării a fost întregită de prezența Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, însoțit de Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei și Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului.

”Sărbătoarea de hram a început cu privegherea din ajun și cu slujbele de toată noaptea și a continuat în ziua binecuvântată a praznicului, când mulțimea credincioșilor a umplut curtea foarte mare a mănăstirii. Ierarhii bănățeni și arădeni au fost întâmpinați dimineaţa de soborul slujitorilor, format din părinți de la Centrele Eparhiale ale Timișoarei, Aradului și Caransebeșului, stareți ai mănăstirilor din Mitropolia Banatului și părinți diaconi. La frumoasa ceremonie de întâmpinare au fost prezenți numeroși credincioși, tineri din ASCOR, Liga tinerilor și din parohia Șag, îmbrăcați în straie tradiționale, reprezentanți ai autorităților județene și locale.

Un moment deosebit pentru viața bisericească a Banatului l-a constituit aducerea moaștelor Sfântului Cuvios Calistrat de la Timișeni și Vasiova, de către delegația caransebeșeană condusă de Preasfințitul Părinte Episcop Lucian. Emoția au fost cu atât mai mare cu cât fiecare cleric, monah și credincios a simțit ca fostul preot duhovnic și împreună ctitor cu mitropolitul Vasile Lazarescu, Preacuviosul Părinte Calistrat Bobu a revenit, după aproape 83 de ani, la mănăstirea în care a slujit vreme de cinci ani. După întâmpinarea sfintelor moaște, ierarhii, preoții, monahii și miile de credincioși au format o impresionantă procesiune și au pornit, în sunetul ritmic al toacei și dangătul clopotelor, spre aghiazmatarul din curtea mănăstirii, unde moaștele sfântului au fost așezate spre închinare.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, înconjurat de ierarhii amintiți, de soborul preoțesc și monahicesc, răspunsurile liturgice fiind date de grupul psaltic condus de către arhid. prof. dr. Ionuț Arderean.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Lucian al Caransebeșului a subliniat modelul de viață duhovnicească oferit de Sfântul Ioan Botezătorul și a evidențiat viața și minunile Sf. Cuvios Calistrat de la Timișeni și Vasiova.

<<Astăzi îl cinstim pe Sfântul Prooroc, Înaintemergătorul și Botezătorul Ioan. Sărbătoarea de astăzi, Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, marchează și încheierea anului bisericesc. De asemenea, ne-am adunat la Mănăstirea Timișeni pentru a-l cinsti și pe un alt sfânt al Bisericii noastre, canonizat în acest an al Centenarului Patriarhiei Române. Este vorba de Sfântul Cuvios Părinte Calistrat de la Timișeni și Vasiova. De dimineață am adus, cu bucurie sfântă, spre închinare și cinstire moaștele Sfântului Calistrat de la Mănăstirea Vasiova, aici, la Mănăstirea Timișeni, pentru că Sfântul Calistrat a binecuvântat, prin rugăciunile sale, aceste două mănăstiri bănățene>>, a spus Preasfințitul Părinte Lucian.

Credincioșii au ascultat Tomosul de canonizare citit de Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul. Icoana oficială a Sfântului Cuvios Calistrat, aprobată de către Sfântul Sinod, a fost prezentată apoi de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan.

<<Iată după mai bine de 50 de ani părintele Calistrat Sfânt se întoarce înapoi la mănăstire și de aici se va duce înapoi la mănăstirea Vasiova unde și-a dat sfârșitul obștesc. Este o mare sărbătoare pentru credincioșii din părțile Banatului și aș vrea să mulțumesc Moldovei că a dat Banatului un sfânt. Și de aceea, astăzi, sărut icoana Moldovei și mulțumesc pentru darul care l-a făcut Banatului. Dumnezeu să binecuvânteze Moldova, țara noastră și Banatul,>> a precizat Părintele Mitropolit Ioan. De asemenea, Chiriarhul Banatului a amintit că bănățenii au dăruit Moldovei un mitropolit, care este astăzi Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

<<Mulțumim Moldovei pentru că a dăruit Banatului un sfânt. Cu ce am putea răsplăti Moldova? Cu recunoștința noastră pentru totdeauna. Nu puțini părinți au venit în aceste părți, și cred că, cu timpul, Dumnezeu ne va lumina și vom descoperi din tezaurul Bisericii noastre și alți sfinți spre canonizare. De aceea mă înclin înaintea Moldovei și sărut cu recunoștință icoana ei binecuvântată. Moldova a dăruit mulți sfinți părinți în aceste părți, însă bănățenii știu să răsplătească. Astfel, Banatul le-a dăruit moldovenilor un mitropolit, care este astăzi Patriarhul României, Preafericitul Părinte Daniel, >> a adăugat Înaltpreasfințitul Părinte Ioan. Prin bunăvoința Preasfințitului Lucian, racla cu sfintele moaște a rămas la mănăstire până târziu, după-amiază, credincioșii bănățeni continuând a veni să se închine,” au transmis reprezentanţii Mitropoliei Banatului

Sfântul Cuvios Calistrat de la Timișeni și Vasiova

Originar din Burdujeni, Suceava, Sfântul Cuvios Calistrat (1900–1975) a intrat în monahism la Mănăstirea Sihăstria Neamțului. În 1942 a fost trimis misionar în Banat, unde a întemeiat Timișeni, cu sprijinul moral și marial mitropolitului Vasile Lazarescu. De asemenea , a slujit și la mănăstirile Partoș, Săraca și Bocșa-Vasiova, aducând un suflu nou în viața monahală din Banat, atât în timpul Primului Război Mondial, cât și în anii grei ai regimului comunist-ateu.

Sfântul Calistrat a slujit 20 de ani la mănăstirea Bocșa Vasiova, fiind cunoscut și iubit de credincioșii bănățeni cei care mai sunt încă în viață, amintindu-și de slujirea și sfaturile sale duhovnicești. Prin viața sa de rugăciune și slujire, a rămas în memoria credincioșilor drept un părinte cu darul vindecării și al izgonirii duhurilor necurate. Trecut la Domnul în ziua de 10 mai 1975, a Săptămânii Luminate și a fost înmormântat, potrivit propriei sale dorințe, în spatele altarului bisericii de la mănăstirea Vasiova. În 2024 a fost canonizat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, fiind sărbătorit anual la 10 mai.