Băieţel de 1 an şi 8 luni, înecat într-un iaz ornamental din Timișoara, în timp ce era la grădiniţă

Tragedie la Timișoara! Luni, 1 septembrie 2025, în jurul orei 12:30, poli țiștii Secției 2 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul că pe Calea Martirilor, într -un iaz ornamental , se afl ă un minor înecat.

Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat că este vorba de un băiețel de 1 an și 8 luni, care fusese scos pentru recreere, într-un spațiu amenajat, în aer liber, din proximitatea grădiniței, împreună cu ceilalți copii, iar după un timp a fost observată lipsa acestuia.

Din nefericire, în urma manevrelor de resuscitare efectuate de personalul medical, a fost declarat decesul băiețelului.

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă și se efectuează verificări și cu privire la supravegherea copiilor.