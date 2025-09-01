Băieţel de 1 an şi 8 luni, înecat într-un iaz ornamental din Timișoara, în timp ce era la grădiniţă

Băieţel de 1 an şi 8 luni, înecat într-un iaz ornamental din Timișoara, în timp ce era la grădiniţă

Tragedie la Timișoara! Luni, 1 septembrie 2025, în jurul orei 12:30, polițiștii Secției 2 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul că pe Calea Martirilor, într-un iaz ornamental, se află un minor înecat.

Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat că este vorba de un băiețel de 1 an și 8 luni, care fusese scos pentru recreere, într-un spațiu amenajat, în aer liber, din proximitatea grădiniței, împreună cu ceilalți copii, iar după un timp a fost observată lipsa acestuia.

Din nefericire, în urma manevrelor de resuscitare efectuate de personalul medical, a fost declarat decesul băiețelului.

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă și se efectuează verificări și cu privire la supravegherea copiilor.

