Divizionara a treia Politehnica Timișoara a pus în vânzare abonamentele pentru meciurile de pe teren propriu din sezonul 2025-2026. Jocurile se vor desfășura tot pe stadionul „Electrica”.

La Tribuna 1, prețul unui abonament este de 500 de lei, iar la Tribuna 2 – 300 de lei. Au fost create oferte denumite „Family”, prin care suporterii primesc reduceri dacă achiziționează două sau chiar trei abonamente pentru doi adulți și un copil în vârstă de până la 12 ani.

Spectatorii cu dizabilități vor avea acces liber la marginea terenului, în timp ce copiii până la 12 ani și juniorii legitimați la Academia Politehnica Timișoara au asigurată intrarea gratuită la tribuna 2.

„Politehnica Timișoara are un obiectiv clar: promovarea! Am pornit campionatul Ligii a III-a mai puternici, mai uniți și cu un suflu nou în toate compartimentele. Ne-am pregătit pentru un sezon intens în care fiecare punct va conta, iar fiecare meci va fi o bătălie pentru visul nostru. Susținerea ta poate face diferența! Achiziționarea unui abonament e cel mai direct mod prin care poți ajuta echipa să revină acolo unde îi este locul, mai aproape de elita fotbalului românesc.

Abonamentele sunt valabile pentru toate meciurile de campionat jucate pe teren propriu, indiferent că vorbim de sezonul regular, play-off/play-out sau eventuale jocuri de baraj și pot fi deja achiziționate de pe portalul Bilet.ro. Atenție – pentru achiziționare e nevoie de logare pe Bilet.ro, crearea conturilor online e gratuită”, se arată într-un comunicat al clubului alb-violet.

Abonamentele se achiziționează doar online, iar pe stadion se va intra în baza unui cod QR. Ulterior, cei care doresc, pot intra și în posesia cardului fizic.

Primul meci programat pe teren propriu în noul sezon este cel de sâmbătă cu Timișul Șag (ora 17).