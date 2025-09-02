Raliu la Surduc: 50 de piloţi s-au înscris la concursul de viteză pe traseu montan

Sâmbătă, în zona lacului Surduc, va avea loc ediția a 17-a a întrecerii automobilistice „VTM Timiș – Lac Surduc – Internațional 2025”.

Este cel mai cunoscut și mai important eveniment sportiv pe patru roți organizat în vestul României în weekend-ul următor de Asociația Auto Club Rally Timiș sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv, cu sprijinul Consiliului Județean Timiș.

Concursul – unul din categoria celor de viteză pe traseu montan – este agreat atât de piloți, cât și de spectatori.

Startul va fi dat la ora 10,01. Sportivii vor avea de parcurs patru manșe: una de recunoaștere, una de antrenamente cronometrate și două de concurs. Traseul va avea o lungime de 4,9 kilometri.

Un număr record de 50 concurenți s-au înscris la startul ediției din acest an.

Circulația va fi închisă sâmbătă între orele 8 și 18 în zona lacului Surduc, pe traseul DJ 681A (satul Surducu Mic – lacul Surduc).