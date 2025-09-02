Licitaţie autoturims marca Volkswagen Touareg

Licitaţie autoturims marca Volkswagen Touareg

D.G.R.F.P. Timişoara, prin intermediul A.J.F.P. Timiş, organizează în data de 24.09.2025 ora 14.00, în localitatea Timişoara, str. Gh. Lazăr, nr. 9 B, Amfiteatru licitaţia următorului bun mobil:

– Autoturism marca Volkswagen, model: Touareg, Caroserie: Break, 6 usi, 5 locuri, An fabricatie: 2016, Combustibil: Diesel, Putere: 150 KW 204 CP, Capacitate cilindrica: 2967 cmc, Serie şasiu: WVGZZZ7PZGD022429, Nr. înmatriculare: TM15MLL, Cutie viteze: Automata, Clasa emisii: Euro 6, Stare: Conform raport de evaluare, preţ de pornire licitaţia I – 90.684 lei, exclusiv TVA, proprietate a debitorului FIROIU DRAGOŞ-DUMITRU, conform Publicaţiei de vânzare nr. 15505/19.08.2025, 3-8/19.08.2025.

Informaţii detaliate se regăsesc la nr. de telefon 0256200035, pe site-ul ANAF-Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara, secţiunea licitaţii şi anunţuri-valorificări prin licitaţie a bunurilor sechestrate sau accesând link-ul: https://static.anaf.ro/static/2/Timisoara/20250827094132_3-8.pdf

