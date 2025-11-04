Tren anulat în Timiş, până în 16 noiembrie. Călătorii vor fi transportaţi cu mijloace auto

Au început lucrările aferente obiectivului de investiții „Modernizare TN km 580 +104 între stațiile Timișoara Nord – Cărpiniș”.

Trecerea la nivel de la km 580+104 este situată pe Linia CF 100 Orșova-Jimbolia, între stațiile Ronaț Triaj Gr.D – Cărpiniș și se intersectează cu drumul național DN 59A (Timișoara-Jimbolia), fiind dotată cu barieră acționată manual, a transmis CFR Infrastructură Timişoara.

Ordinul de începere a lucrărilor a fost dat în data de 31.10.2025, constructorul GDO MOV IMPEX SRL demarând lucrări la sistemul de semnalizare și instalații, fiind montate cele 2 semibariere de tip BAT.

În vederea creșterii gradului de siguranță rutier și feroviar, va fi montat un sistem video, care să asigure supravegherea permanentă a traficului și să stocheze informațiile pentru o vizualizare ulterioară.

Începând cu data de 03.11.2025, au demarat și lucrările de demontare a suprastructurii feroviare, astfel încât circulația rutieră a fost restricționată pe o singură bandă de mers, în perioada 03 -16.11.2025 traficul fiind semaforizat.

Totodată prin aceste lucrări la suprastructură va fi afectat și traficul feroviar, trenul 14261 în relația Timișoara Nord – Jimbolia se anulează pe toată distanța, din data de 03.11.2025 până în data de 16.11.2025 și se va asigura transbordarea călătorilor pe distanța Timișoara Nord – Jimbolia cu mijloc auto, cu opriri în toate stațiile de pe parcurs și cu respectarea orelor din livret.

