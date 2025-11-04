Cum va fi vremea până pe 1 Decembrie. Prognoza pentru următoarele 4 săptămâni

Cum va fi vremea până pe 1 Decembrie. Prognoza pentru următoarele 4 săptămâni.

Temperaturi peste mediile climatologice pentru luna noiembrie – asta este prognoza meteorologilor pentru perioada 3 noiembrie – 1 decembrie, transmisă marți.

3 – 10 noiembrie
Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi local excedentar în regiunile sudice și sud-estice, dar și deficitar în cele vestice, nord-vestice și centrale, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

10 – 17 noiembrie
Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în extremitatea de sud- est a țării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

17 – 24 noiembrie
Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în cele sud-estice. Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice și nord- vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

24 noiembrie – 1 decembrie
Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar mai ales în jumătatea estică a țării. Cantitățile de precipitați se vor situa în general în jurul celor normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

(sursa: Mediafax)

