Accident pe autostrada A1, în vestul țării. A intervenit descarcerarea

Marți dimineață, în jurul orei 5:45, pompierii militari arădeni au fost solicitați să intervină în urma unui accident rutier în care au fost implicate un autocamion și o autoutilitară, produs pe autostrada A1, la kilometrul 555, pe sensul de mers Arad – Nădlac.

Pentru misiune au fost alocate forțe și mijloace din cadrul Detașamentului de Pompieri Arad, cu o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD Terapie Intensivă Mobilă. La locul evenimentului a fost direcționată și o ambulanță SAJ.

În urma accidentului, în care au fost implicate trei persoane, au rezultat două victime, dintre care una a rămas încarcerată. Pompierii au acționat pentru extragerea acesteia din autovehicul, ulterior fiind preluată de echipajul medical.

În urma evaluării medicale, două persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri și investigații suplimentare, fiind conștiente și cooperante. Cea de-a treia persoană implicată în accident a refuzat transportul la spital, a transmis ISU Arad.

Pompierii au acționat, de asemenea, pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor la locul evenimentului.

CITEȘTE ȘI: Scumpirile impuse de administrația USR îi sufocă pe timișoreni

Sursa foto: ISU Arad