Start perfect în lupta pentru promovare! Poli Timișoara – Chindia Târgoviște: 1-0. Unicul gol al partidei a fost marcat de Hutszi, min. 29.

Marți seara, pe Stadionul Electrica, în fața a peste 4.000 de spectatori, alb-violeții au reușit să învingă una dintre principalele contracandidate la accederea în primul eșalon fotbalistic al țării.

Cu Dan Alexa pe bancă și o formulă de start solidă, din care au făcut parte Ovidiu Popescu, Romario Benzar, Aurelian Chițu și Artean, Poli a dictat ritmul în meciul de debut cu Chindia. Bănățenii au ratat ocazii mari de a mări diferența, în special în actul secund. Deși târgoviștenii au încercat să replice prin Băluță și Neguț, timișorenii și-au asigurat statutul de favoriți la promovare.

În etapa a doua, poliștii vor juca în deplasare cu Șelimbăr, în timp ce Chindia are duel pe teren propriu cu Metaloglobus.

Echipele de start:

Poli Timișoara: Micu – Huszti, Pedro, Toma – Artean – Benzar, Drăghici, Popescu, Burlacu – Doană, Chițu

Rezerve: Ene, Popa, Gârlonța, Vlaicu, Vasluian, Ștefanovici, Ungureanu, Adam, Spătaru.

Antrenor: Dan Alexa.

Chindia: Mocan – Fajardo, Celea, Mboumbouni, Briceag – Băluță, Honciu, Vera, Bogdan – Mihai, Dumitrache

Rezerve: Gașpăr, Neguț, Grobry, Petre, Pandele, Brumă, Isvoranu, Bilali, Vladu.

Antrenor: Nicolae Croitoru.

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