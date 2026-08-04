Accident pe autostrada A1. Circulație restricționată în zona Topolovățu Mare

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Publicat în de Renaşterea bănăţeană
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Accident pe autostrada A1. Circulație restricționată în zona Topolovățu Mare

Accident pe autostrada A1. Circulație restricționată în zona Topolovățu Mare

Circulația rutieră se desfășoară pe banda de urgență și pe banda 1 pe autostrada A1, la kilometrul 468, în zona Topolovățu Mare, pe sensul de mers Lugoj – Timișoara, în urma unui accident, transmite Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara (DRDP Timișoara).

Potrivit reprezentanților DRDP Timișoara, un camion a lovit parapetul median, iar banda a doua este închisă.

Restricțiile de circulație sunt estimate să rămână în vigoare până în jurul orei 12.

Sursa foto: DRDP Timișoara

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