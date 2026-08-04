Accident pe autostrada A1. Circulație restricționată în zona Topolovățu Mare

Circulația rutieră se desfășoară pe banda de urgență și pe banda 1 pe autostrada A1, la kilometrul 468, în zona Topolovățu Mare, pe sensul de mers Lugoj – Timișoara, în urma unui accident, transmite Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara (DRDP Timișoara).

Potrivit reprezentanților DRDP Timișoara, un camion a lovit parapetul median, iar banda a doua este închisă.

Restricțiile de circulație sunt estimate să rămână în vigoare până în jurul orei 12.

Sursa foto: DRDP Timișoara