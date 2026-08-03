Exponatul lunii august la Muzeul Banatului

Un frumos set de moblilier interbelic, format din două paturi, două noptiere, două dulapuri, o masă, o oglindă și un scaun create într-un atelier din Banat, anii 1930-1934, din colecția MNaB Timișoara, nr. inv. 21, donație testamentară a dr. Rodica Păcuraru (1967 – 2022), a fost declarat exponatul lunii la Muzeul Național al Banatului.

„Uneori cotidianul unui muzeograf oferă adevărate surprize, care duc la îmbogățirea patrimoniului muzeal.

În aprilie 2022, am transportat în depozitele din Castelul Huniade multe piese de mobilier interbelic, provenite dintr-o casă din cartierul Elisabetin.

Sunt obiecte de artă decorativă primite ca donație testamentară din partea doamnei dr. Rodica Păcuraru, plecată spre alte zări după o lungă luptă cu boala. Avea doar 55 de ani. În anul 2020 asistase la un tur ghidat în expoziția despre cartierul Elisabetin din seria <Patrimoniul sub reflectoare Timișoara>.

Îî plăcuse mult povestea lui Netti Diel, soția medicului Ludwig Diel, și donația de textile istorice, oferită muzeului de doamna prof. dr. Pia Brînzeu.

În acea duminică, după încheierea turului ghidat, s-a apropiat de mine și m-a anunțat că boala ei este în stadiu terminal, dar că a luat decizia de a lăsa muzeului prin testament dormitorul bunicilor. Mi-a spus că voi fi căutat, după decesul ei, de executorul testamentar și a părăsit discret expoziția.

După câteva luni, am fost contactat prin secretariatul muzeului de o doamnă profesor universitar, prietena decedatei și executorul testamentar. Dorința ei s-a împlinit.

Dormitorul, comandat pentru nunta bunicilor materni, Ofelia și prof. univ. dr. Leon Sauciuc, este prezentat în expoziția <Albume de familie. Burghezia din Banat în perioada modernă>, organizată în aceeași mansardă a bastionului Theresia, unde doamna dr. Rodica Păcuraru a vizitat expoziția despre cartierul Elisabetin, într-o duminică din iarna anului 2020.

Un gând pios și o rugăciune pentru sufletul doamnei dr. Rodica Păcuraru, ” a transmis muzeograful Marius Cornea.