407 locuri libere în liceele din Timiș pentru a II-a etapă de admitere

După repartizarea computerizată a elevilor care au susținut examenul de evaluare națională, desfășurat în luna iunie, în județul Timiș au rămas libere 407 de locuri în licee, dintre care 45 în învățământul vocațional.

Totodată, mai sunt disponibile 120 de locuri speciale pentru candidații de etnie romă și 44 pentru candidații cu cerințe educaționale speciale (CES).

La această etapă, pot participa candidații neînscriși în prima sesiune, cei care au participat la prima etapă dar nu au fost repartizați, nu și-au depus dosarul în termen sau au renunțat în scris la locul ocupat, absolvenți de gimnaziu (sub 18 ani) care nu au susținut examenul de evaluare națională sau cu studii efectuate parțial/integral în străinătate.

Repartizarea se face de către Comisia de Admitere Județeană Timiș pe baza cererii, în ordinea următoare: a mediilor de admitere pentru candidații cu evaluarea națională, în funcție de opțiuni; a mediilor claselor V–VIII pentru absolvenții din România care nu au susținut examenul de admitere; după echivalarea studiilor elevilor care au urmat o școală în străinătate.

Până în 7 august se primesc cererile de înscriere și se desfășoară probele de aptitudini la liceele vocaționale.

Pentru celelalte licee, cererile se depun între 10 și 12 august (în intervalul orar 10-16), fizic la sediul Liceului Tehnologic Transporturi Auto Timișoara (Strada Ardealului nr. 1) sau online (e-mail admitere@isjtm.ro).

Documentele necesare sunt publicate pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Timiș, la secțiunea ”Admitere”, în cadrul căreia se găsesc și alte informații, precum cele privind situația locurilor disponibile, procesul de admitere în învățământul liceal etc.