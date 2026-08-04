Krepelka Motorsport, victorii importante la Sinaia

„Trofeul Sinaia”, etapa a cincea din Campionatul Național de Viteză în Coastă, a adus noi podiumuri pentru piloții clubului timișorean de automobilism CS Krepelka Motorsport.

Dragoș Savloschi (3:01,840, Nova NP01 Mugen) a încheiat pe locul al treilea la open, la categoria 2 și la grupa SS/SC și pe poziția secundă la clasa SS/SC 3000.

La același concurs, Costin Popescu „Doc” (3:35,199, Honda Civic EK4) a fost primul atât la grupa 6, cât și la clasa 6A.

Iar Alexandru Krepelka (3:33,226, Honda Civic EK K20) s-a clasat pe primul loc la grupa 7 și la clasa 7A.

La ediția 2026 a „Trofeului Sinaia” au luat startul 68 de piloți din întreaga țară.

„Mulțumim pentru susținere Consiliului Judeţean Timiş și partenerilor privați Lucian Perescu (Constructim), Mirko Peroni (Rossini), Dan Lazăr (Ducodan), Florin Diaconescu (OPR Asfalt), Daniel Giurgea (Proflex SRL), Custom Concept MDA (Aleman Denisa și Dobriceanu Adriana), Călin Otescu (OTE Group), Leonard Hantig (LC Electric Plus), Mihai Ciama (Expert Petroleum Stations), Cristian Rus (RED Credit IFN), Timburg – produse cosmetice, Proexib Instal, D Auto Xpert, Elmas Pagad (Dumitru Petrina), Corlan Trans și Corlan Mobility”, a declarat pilotul timișorean Alexandru Krepelka.