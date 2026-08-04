Fotbal – SUPERLIGA, etapa a 3-a: rezultate, clasament și etapa viitoare

Sport
Publicat în de Darius Petru
Fără comentarii
Fotbal - SUPERLIGA, etapa a 3-a: rezultate, clasament și etapa viitoare

Fotbal – SUPERLIGA, etapa a 3-a: rezultate, clasament și etapa viitoare

Rezultate înregistrate în etapa a 3-a: FC Argeș – FK Csikszereda Miercurea Ciuc 1-0, Oțelul Galați – Dinamo București 1-1, FC Voluntari – UTA Arad 1-0, Universitatea Craiova – Petrolul Ploiești 4-0, Corvinul Hunedoara – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 1-1, Rapid București – CFR Cluj 3-1, Universitatea Cluj – FC Botoșani 2-1, FCSB – Farul Constanța 2-2.

clasament
Etapa viitoare – vineri: Petrolul Ploiești – Oțelul Galați (ora 18,30), UTA Arad – Rapid București (ora 21,30); sâmbătă: Farul Constanța – FK Csikszereda Miercurea Ciuc (ora 18,30), Dinamo București – FC Voluntari (ora 21,30); duminică: Universitatea Craiova – FC Argeș (ora 18,30), Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – FCSB (ora 21,30); luni: FC Botoșani – Corvinul Hunedoara (ora 18,30), CFR Cluj – Universitatea Cluj (ora 21,30).

CITEȘTE ȘI: Institutul Regional de Oncologie Timișoara intră în faza construcției. Contractul de finanțare a fost semnat

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *