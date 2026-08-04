Fotbal – SUPERLIGA, etapa a 3-a: rezultate, clasament și etapa viitoare
Rezultate înregistrate în etapa a 3-a: FC Argeș – FK Csikszereda Miercurea Ciuc 1-0, Oțelul Galați – Dinamo București 1-1, FC Voluntari – UTA Arad 1-0, Universitatea Craiova – Petrolul Ploiești 4-0, Corvinul Hunedoara – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 1-1, Rapid București – CFR Cluj 3-1, Universitatea Cluj – FC Botoșani 2-1, FCSB – Farul Constanța 2-2.
Etapa viitoare – vineri: Petrolul Ploiești – Oțelul Galați (ora 18,30), UTA Arad – Rapid București (ora 21,30); sâmbătă: Farul Constanța – FK Csikszereda Miercurea Ciuc (ora 18,30), Dinamo București – FC Voluntari (ora 21,30); duminică: Universitatea Craiova – FC Argeș (ora 18,30), Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – FCSB (ora 21,30); luni: FC Botoșani – Corvinul Hunedoara (ora 18,30), CFR Cluj – Universitatea Cluj (ora 21,30).