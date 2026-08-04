CSC Dumbrăvița pornește la drum în noul sezon al Ligii a II-a cu un alt adversar. Florin Fabian: „Este clar că nu ne avantajează această schimbare de program”

CSC Dumbrăvița pornește la drum în noul sezon al Liga a II-a la fotbal cu un alt adversar față de cel anunțat inițial.

Miercuri, 5 august, de la ora 18, alb-verzii o vor întâlni, pe stadionul „Ștefan Dobay”, pe CSM Olimpia Satu Mare.

Adversarul inițial, AFC Hermannstadt, s-a retras vineri din campionat, iar Comitetul de Urgență al FRF a înlocuit formația sibiană cu CSM Olimpia Satu Mare, care retrogradase în sezonul trecut în Liga a III-a.

Meciul a fost reprogramat pentru mijlocul acestei săptămâni.

Sătmărenii vin la Dumbrăvița cu numeroase schimbări la nivelul lotului față de sezonul trecut, dar și cu un nou antrenor, timișoreanul Alexandru Pelici.

„Este clar că nu ne avantajează această schimbare de program, mai ales că vineri urmează să ne deplasăm în Ilfov, pentru meciul de sâmbătă, de la Ștefănești.

Dar eu cred că avem capacitatea să ne mobilizăm și să ne exprimăm așa cum îmi doresc încă din primul meci.

Așa am mai declarat-o, primul meci e cel mai important și i-am simțit pe băieți concentrați și mobilizați la antrenamentele pe care le-am avut.

De aceea, nutresc speranțe că vom reuși să trecem cu brio peste primul meci, iar apoi vedem ce meciuri urmează, pentru că vom intra și în Cupa României.

Cred că ne așteaptă un meci complicat, cu o echipă care cred că va veni cu adrenalina bucuriei de a fi reprimită în Liga a II-a și va dori să demonstreze că își merită locul.

Cunosc bine orașul Satu Mare, pentru că sunt născut acolo, dar echipa s-a schimbat mult față de sezonul trecut.

Au adus mulți jucători noi, e un staff nou. Cu siguranță îmi voi lua toate informațiile, toate detaliile despre ceea ce pot ei oferi la momentul actual din punct de vedere al abordării jocului. Dar meciul se joacă pe teren.

Eu cred că echipa mea are capacitatea să ne ofere un joc bun și să debutăm cu dreptul în campionat. Mai departe, vedem în timpul jocului ce mod de abordare poate exprima echipa din Satu Mare și, în funcție de asta, vom mai putea muta niște piese sau vom putea schimba ceva în planul de abordare.

Este clar că ritmul jocului va fi influențat de canicula de afară, se anunță 40 de grade la ora meciului. Dar aceeași temperatură va fi și pentru adversari. Calitatea jocului sau, cel puțin, intensitatea cu care se va juca va avea de suferit, dar e nevoie să ne adaptăm pe aceste călduri și să încercăm să abordăm jocul așa cum ne propunem.

Din păcate, cei patru jucători, mă refer la Dussaut, Panaite, Curescu și Gunie, care este suspendat, nu vor putea evolua în meciul de miercuri. Să vedem în ce măsură putem să recuperăm măcar unul sau doi pentru etapele următoare.

Dar, cum am mai spus-o, ceilalți jucători noi sunt tineri, ne pot ajuta și trebuie să demonstreze că își merită locul într-un lot de Liga a II-a”, a declarat Florin Fabian, antrenorul principal al echipei CSC Dumbrăvița.