Poliția Locală Timișoara: A intrat în vigoare noul regulament privind circulația autovehiculelor de peste 3,5 tone în oraș. Sancțiunile pentru nerespectarea acestuia pot ajunge la 5.000 de lei

Direcția Generală a Poliției Locale Timișoara atrage atenția că, începând cu data de 1 august 2026, a intrat în vigoare HCL 199/2026 referitoare la noul Regulament privind circulaţia autovehiculelor destinate transportului de persoane, mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, în zonele cu restricție de tonaj de pe raza Municipiului Timișoara, care înlocuiește vechea HCL 649/2022.

Noul regulament reprezintă o adaptare la zi a regulilor privind circulația vehiculelor grele pe drumuri publice, în condițiile în care deplasarea mașinilor de mare tonaj pe șosele neadaptate tonajului ridicat poate genera un impact semnificativ asupra infrastructurii urbane, mediului și siguranței rutiere.

Noul regulament prevede că accesul în zona restricționată se va realiza pe baza unei autorizații de acces care se va putea obtine online, prin portalul Primăriei Municipiului Timișoara (www.primariatm.ro), prin aplicații partenere, dar și de la benzinăriile partenere sau prin Registratura Primăriei. Autorizatia de acces poate fi obtinuta si sub forma de abonament lunar sau anual, iar tarifele pot fi consultate tot pe portalul Primăriei.

Astfel, conducătorii autovehiculelor de mare tonaj au obligația de a verifica, înainte de deplasare, dacă traseul planificat include drumuri supuse regimului de restricție de tonaj, trebuie să se asigure că autovehiculul respectă limitele de gabarit ale străzilor pe care urmează să se deplaseze, circulația fiind permisă numai pe drumurile pentru care a fost achitată taxa de acces corespunzătoare.

Accesul și circulația autovehiculelor cu masa mai mare de 3,5 tone în zona restricționată sunt permise doar după obținerea autorizației de acces sau abonamentului de acces care poate fi emis și lunar sau anual.

Constituie contravenții și se sancționează cu amendă în cuantum de 5.000 lei accesul și circulația în zonele restricționate fără deținerea autorizației de acces valabile, nerespectarea intervalului orar aprobat prin autorizația de acces sau utilizarea unei autorizații de acces pentru un alt vehicul decât cel înscris pe aceasta.

Polițiștii locali din cadrul Serviciului Siguranța Rutieră au început deja verificări în teren pentru informarea conducătorilor auto și luarea măsurilor legale care se impun.