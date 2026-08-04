Iluminatul public din Lugoj va funcționa cu intensitate redusă pe timpul nopții

Administraţie
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
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Iluminatul public din Lugoj va funcționa cu intensitate redusă pe timpul nopții

Iluminatul public din Lugoj va funcționa cu intensitate redusă pe timpul nopții

Începând din noaptea de marți spre miercuri, iluminatul public din municipiul Lugoj va funcționa cu intensitate redusă în intervalul 00:00 – 05:00, ca măsură pentru eficientizarea consumului de energie, anunță Primăria Lugoj.

Astfel, străzile principale vor avea iluminatul la o intensitate de 60%, iar străzile secundare la 40%.

”Această măsură nu afectează funcționarea sistemului de iluminat, ci reprezintă o modalitate de optimizare a consumului energetic și de reducere a costurilor, menținând în același timp un nivel adecvat de iluminare pe timpul nopții”, menționează reprezentanții primăriei.

Foto: arhivă cu rol ilustrativ

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