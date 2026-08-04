Institutul Regional de Oncologie Timișoara intră în faza construcției. Contractul de finanțare a fost semnat

Contractul de finanțare pentru Institutul Regional de Oncologie Timișoara a fost semnat, iar constructorul poate începe lucrările la cel mai mare spital oncologic din vestul țării.

Investiția, estimată la aproape 250 de milioane de euro, va aduce la Timișoara tratamente complexe pentru care numeroși pacienți sunt obligați acum să se deplaseze în alte centre din țară sau, atunci când își permit financiar, în străinătate.

Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, a anunțat marți, 4 august 2026, semnarea contractului de finanțare pentru Institutul Regional de Oncologie Timișoara, documentul care permite trecerea efectivă de la etapa proiectării și a procedurilor administrative la cea a construcției.

„Începem! A fost semnat contractul de finanțare pentru Institutul Regional de Oncologie Timișoara. Asta înseamnă că, din acest moment, constructorul care a câștigat licitația poate începe construcția celui mai mare spital oncologic din vestul României”, a transmis Alfred Simonis.

Proiectul a trecut printr-un moment complicat după ce finanțarea inițială prin PNRR nu mai putea acoperi întregul calendar al lucrărilor.

Institutul a fost transferat în Programul Sănătate 2021–2027, alături de alte investiții spitalicești majore, iar semnarea noului contract asigură continuarea proiectului fără presiunea termenului mult mai scurt impus de PNRR.

„Timișoara devine astfel unul dintre cele mai importante centre de oncologie din România. Trecem acum din faza documentelor în cea a șantierului. Nu va fi deloc simplu.

Vorbim despre un spital cu o suprafață desfășurată de aproape 65.000 de metri pătrați, proiectat după standardul nZEB, cu un consum de energie aproape egal cu zero”, a mai precizat președintele CJ Timiș.

Viitorul institut va fi construit pe Calea Torontalului, în locul fostului „spital-fantomă”, o construcție începută în urmă cu mai bine de trei decenii și abandonată.

Demolarea celei mai mari părți a vechii clădiri și proiectarea noului spital au fost realizate în prima etapă a investiției.

Institutul va avea 250 de paturi pentru spitalizare continuă și de zi, un ambulatoriu integrat cu 26 de cabinete, șase săli de operație, terapie intensivă, radioterapie, laborator de medicină nucleară și un centru pentru transplant medular și afereză de celule stem.

Proiectul mai include un centru pentru primirea urgențelor oncologice, laboratoare de diagnostic, imagistică, anatomie patologică, spații pentru cercetare și pregătirea personalului medical.

Importanța investiției depășește cu mult granițele județului Timiș. Noul institut este gândit pentru pacienții din întreaga Regiune Vest – Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara – și va concentra într-un singur centru public investigația, diagnosticul, chirurgia, radioterapia, medicina nucleară și terapiile oncologice complexe.

Pentru numeroși bolnavi și familiile lor, aceasta este adevărata miză a proiectului. Accesul la tratamente moderne în Timișoara poate însemna sfârșitul drumurilor repetate spre București, Cluj sau alte centre și, în multe cazuri, eliminarea nevoii de a căuta tratament în străinătate, variantă aflată oricum doar la îndemâna celor care își permit costurile.

Contractul de proiectare și execuție a fost atribuit unei asocieri conduse de Construcții Erbașu, din care fac parte Terra Gaz Construct, Concelex, Hellimed și Concelex Engineering. Valoarea contractului de lucrări a fost estimată la peste 903 milioane de lei fără TVA, iar durata prevăzută pentru execuția propriu-zisă este de 34 de luni.

„Institutul Regional de Oncologie Timișoara și Centrul pentru Mari Arși de la Spitalul Județean, aflat pe ultima sută de metri, sunt, fără îndoială, cele mai importante investiții în sănătate realizate în vestul României în ultimii 30 de ani. Sunt proiecte pe care timișenii le așteaptă de zeci de ani și care vor schimba modul în care sunt tratați pacienții”, a concluzionat Alfred Simonis.

După decenii în care ruina de pe Calea Torontalului a rămas simbolul unei investiții abandonate, proiectul intră în etapa decisivă. Iar pentru vestul României nu este doar încă un spital care se construiește, ci șansa de a avea, în sfârșit, un centru oncologic complet, capabil să ofere tratamente de nivel european chiar acasă.