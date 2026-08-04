Mai mulți candidați cu note egale sau mai mari de 7 la ”Titularizare” în Timiș, după contestații

Cultură/Educaţie
Publicat în de Gianina Ianăş
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Mai mulți candidați cu note egale sau mai mari de 7 la ”Titularizare” în Timiș, după contestații

Mai mulți candidați cu note egale sau mai mari de 7 la ”Titularizare” în Timiș, după contestații

Numărul candidaților care au obținut, în Timiș, note egale sau mai mari de 7 la proba scrisă a concursului național de ocupare a locurilor vacante în învățământul preuniversitar a crescut după contestații.

Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Timiș, inițial 687 de lucrări au fost evaluate cu note mai mari sau egale cu 7.

După recorectarea lucrărilor contestate, numărul acestora a ajuns la 753.

Totodată, 41 de lucrări notate inițial cu note mai mici de 5 au fost reevaluate cu note egale sau mai mari de 5.

După contestații, la nivel național nu a mai fost înregistrată nicio notă maximă în raport cu rezultatele inițiale (în Timiș au fost două note de 10).

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