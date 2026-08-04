Prefectul de Timiș a semnat ordinul de sancționare a primarului Timișoarei. Indemnizația va fi redusă cu 10% timp de șase luni

Prefectul județului Timiș, Paul Finta, a anunțat marți, 4 august 2026, că a semnat ordinul prin care primarul municipiului Timișoara este sancționat disciplinar cu diminuarea indemnizației cu 10% pentru o perioadă de șase luni.

Potrivit prefectului, măsura a fost dispusă în baza articolului 228 alineatul 5 din Codul administrativ și nu presupune încetarea mandatului în curs.

Ordinul prefectului poartă numărul 702 și este datat 4 august 2026. Paul Finta a precizat că documentul a fost emis după ce constatarea Agenției Naționale de Integritate privind existența unui conflict de interese a rămas definitivă în urma soluționării procesului în instanță.

Prefectul a subliniat că situația analizată privește un conflict de interese, nu o stare de incompatibilitate. Potrivit explicațiilor sale, ANI a transmis Prefecturii Timiș, în data de 2 iulie, hotărârea primei instanțe, raportul de evaluare și un extras privind soluția definitivă pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, solicitând începerea procedurilor disciplinare.

În urma comunicării primite, Instituția Prefectului a cerut clarificări atât Ministerului Afacerilor Interne, cât și Agenției Naționale de Integritate. Paul Finta a declarat că Ministerul Afacerilor Interne a indicat drept temei juridic aplicabil articolul 228 alineatul 5 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Textul legal stabilește că încălcarea de către aleșii locali a regimului conflictului de interese constituie abatere disciplinară și se sancționează cu diminuarea indemnizației cu 10% pentru o perioadă de cel mult șase luni.

Prefectul a mai arătat că ANI nu a transmis un răspuns definitiv solicitării de clarificare, deși Prefectura a revenit asupra cererii. În luarea deciziei, Paul Finta a spus că a avut în vedere și un comunicat publicat de Agenția Națională de Integritate referitor la cazurile de conflict de interese aflate în monitorizare, precum și practica administrativă existentă la nivelul județului Timiș.

În acest context, prefectul a invocat situația din anul 2023 a fostului primar al orașului Recaș, în cazul căruia fusese aplicată aceeași sancțiune, de reducere a indemnizației cu 10% pentru șase luni. Potrivit lui Paul Finta, acest precedent administrativ a fost unul dintre elementele analizate înaintea emiterii ordinului.

Ordinul semnat marți privește exclusiv sancțiunea disciplinară aplicabilă mandatului în curs. Prefectul a explicat că eventuala interdicție referitoare la ocuparea sau exercitarea unei funcții eligibile nu este stabilită prin acest ordin, aplicarea unei asemenea măsuri revenind autorităților competente în materie electorală.