Timișoara secretă. Un nou tur ghidat dezvăluie legende, mistere și simboluri ale orașului

Asociația Turism Alternativ invită timișorenii și turiștii să participe duminică, 9 august 2026, între orele 19:00 și 21:00, la o nouă ediție a programului „Turist la tine acasă”, organizată prin proiectul Timișoara Free Tours.

De această dată, participanții vor descoperi o față mai puțin cunoscută a orașului, în cadrul turului tematic „Timișoara secretă: legende, mistere și simboluri”.

Punctul de întâlnire este Piața Maria, la statuia Fecioarei Maria, iar participarea este gratuită, fără rezervare prealabilă.

Dincolo de clădirile monumentale și de poveștile consacrate, Timișoara ascunde o lume fascinantă în care istoria se împletește cu legendele, simbolurile și misterele transmise din generație în generație.

Noul tur îi invită pe participanți să descopere orașul dintr-o perspectivă diferită, explorând povești mai puțin cunoscute care completează istoria oficială.

Turul va începe în Piața Maria, locul celei mai vechi și cunoscute legende a orașului, cea a Fecioarei Maria, și va continua prin cartierul Cetate, unde participanții vor afla povești despre tunelurile și pasajele ascunse de sub vechea fortificație, despre comori pierdute și locuri încărcate de simboluri.

De asemenea, vor fi prezentate unele dintre cele mai cunoscute legende urbane ale Timișoarei, precum cele despre fantoma Castelului Huniade, misterioasa florăreasă, spiritele despre care se spune că încă bântuie Piața Libertății sau Bastionul Maria Theresia.

Pe lângă legende și mituri, turul va aduce în atenția participanților și o serie de curiozități istorice mai puțin cunoscute. Printre acestea se numără faptul că la Timișoara s-a discutat încă din anul 1397 despre introducerea serviciului militar obligatoriu, dar și numeroase întâmplări reale care, odată cu trecerea timpului, au fost transformate în adevărate legende urbane.

Organizatorii subliniază că evenimentul nu este un tur al fantomelor și nici unul exclusiv istoric, ci o incursiune într-o Timișoară nevăzută, în care simbolurile, miturile și tradițiile locale contribuie la înțelegerea identității orașului.

Traseul va include Piața Maria, Piața Plevnei, Piața Victoriei, Piața Huniade, Piața Libertății, Piața Sfântul Gheorghe, Piața Unirii și Bastionul Maria Theresia.

Linkul evenimentului: https://fb.me/e/gudcqzqK9

Programul „Turist la tine acasă” a ajuns în acest an la cel de-al șaselea sezon la Timișoara și își propune să îi încurajeze pe localnici să redescopere orașul prin intermediul unor tururi ghidate dedicate patrimoniului, istoriei și culturii locale. Sub motto-ul „Află poveștile orașului!”, proiectul oferă atât timișorenilor, cât și turiștilor oportunitatea de a privi orașul cu alți ochi și de a descoperi povești mai puțin cunoscute.