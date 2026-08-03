Oferta culturală a Consiliului Județean Timiș pentru perioada 3 – 9 august

Consiliul Județean Timiș propune publicului, prin instituțiile sale de cultură, o serie de evenimente dedicate artelor vizuale și cinematografiei românești, alături de expoziții permanente și temporare care pot fi vizitate pe parcursul întregii săptămâni.

La Centrul Multifuncțional Bastion are loc vernisajul expoziției de pictură și sculptură „SENS”, semnată de artiștii Ani Emilia Constantin, Tiberiu Balazs, Maria Kovacs Păvăluc, Miriana Oana Mantegazza și George Păunescu. Expoziția invită publicul într-o călătorie artistică dedicată descoperirii semnificațiilor ascunse ale lumii și ale sinelui, printr-un dialog între culoare, formă și volum, oferind fiecărui vizitator libertatea de a-și găsi propriul sens în întâlnirea cu arta.

Tot la Bastionul Maria Theresia debutează prima ediție a Festivalului de Film Românesc, organizată de Consiliul Județean Timiș în colaborare cu Uniunea Autorilor și Realizatorilor de Film din România (UARF). Timp de cinci seri, publicul este invitat la proiecții în aer liber care reunesc filme clasice îndrăgite și producții românești recente, iar în weekend programul include și proiecții speciale dedicate copiilor.

Programul evenimentelor este următorul:

LUNI, 3 AUGUST

Centrul Multifuncțional Bastion

Vernisajul expoziției de pictură și sculptură „SENS”, ora 18:00;

Expoziție colectivă „Steps to Your Heart” – Conacul Mocioni din Foeni;

Expoziție de fotografie „Umbrele strămoșilor uitați” – Conacul Mocioni din Foeni.

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș

Expoziția „Paradisul de după colț”.

MARȚI, 4 AUGUST

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziție de pictură și sculptură „SENS”;

Expoziție colectivă „Steps to Your Heart” – Conacul Mocioni din Foeni;

Expoziție de fotografie „Umbrele strămoșilor uitați” – Conacul Mocioni din Foeni.

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș

Expoziția „Paradisul de după colț”.

MIERCURI, 5 AUGUST

Centrul Multifuncțional Bastion

FESTIVALUL DE FILM ROMÂNESC: Astă seară dansăm în familie (1972), Regia: Geo Saizescu, ora 20:30;

Expoziție de pictură și sculptură „SENS”;

Expoziție colectivă „Steps to Your Heart” – Conacul Mocioni din Foeni;

Expoziție de fotografie „Umbrele strămoșilor uitați” – Conacul Mocioni din Foeni.

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș

Expoziția „Paradisul de după colț”.

Muzeul Național de Artă Timișoara

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă „Laborator restaurare-conservare”;

Expoziția permanentă a colecției „Corneliu Baba”;

Expoziția interactivă „Bufetul Simțurilor”, în Galeria Arcada;

Expoziția „Utopie și cercetare. Grupurile experimentale timișorene 111 și Sigma (1966-1981)”;

MNArT Open View: „Compoziție”, semnată de Corneliu Vasilescu (1934–2023);

Expoziția Absolvenților Facultății de Arte și Design UVT 2026 – „ Turning Point”.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția permanentă „Spațiile Oravitzan”, Bastion Maria Theresia, hol etajul I;

Expoziția „Bastion Viola. Frânturi din istoria Politehnicii”, Bastion Maria Theresia, hol etajul I;

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția „Albume de familie. Burghezia din Banat în perioada modernă 1800 – 1947”, Bastion Maria Theresia, mansarda B1;

Expoziția „Oglinda frumuseții! De la simplitatea femeii la divinitatea zeiței în antichitate”, Bastion Maria Theresia, mansarda B2.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziția permanentă „O zi din viața satului – Banatul în comunism”;

Expoziția „Povești din vârful casei. Țigle, lut și meșteșug”;

„Casa de la Dragșina”, specifică zonei Văii Pogănișului și Dealurilor Silagiului;

Ansamblul de gospodării și monumente de arhitectură tradițională, în aer liber.

JOI, 6 AUGUST

Centrul Multifuncțional Bastion

FESTIVALUL DE FILM ROMÂNESC: Nea Mărin Miliardar (1979), Regia: Sergiu Nicolaescu, ora 20:30;

Expoziție de pictură și sculptură „SENS”;

Expoziție colectivă „Steps to Your Heart” – Conacul Mocioni din Foeni;

Expoziție de fotografie „Umbrele strămoșilor uitați” – Conacul Mocioni din Foeni.

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș

Expoziția „Paradisul de după colț”.

Muzeul Național de Artă Timișoara

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă „Laborator restaurare-conservare”;

Expoziția permanentă a colecției „Corneliu Baba”;

Expoziția interactivă „Bufetul Simțurilor”, în Galeria Arcada;

Expoziția „Utopie și cercetare. Grupurile experimentale timișorene 111 și Sigma (1966-1981)”;

MNArT Open View: „Compoziție”, semnată de Corneliu Vasilescu (1934–2023);

Expoziția Absolvenților Facultății de Arte și Design UVT 2026 – „ Turning Point”.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția permanentă „Spațiile Oravitzan”, Bastion Maria Theresia, hol etajul I;

Expoziția „Bastion Viola. Frânturi din istoria Politehnicii”, Bastion Maria Theresia, hol etajul I;

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția „Albume de familie. Burghezia din Banat în perioada modernă 1800 – 1947”, Bastion Maria Theresia, mansarda B1;

Expoziția „Oglinda frumuseții! De la simplitatea femeii la divinitatea zeiței în antichitate”, Bastion Maria Theresia, mansarda B2.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziția permanentă „O zi din viața satului – Banatul în comunism”;

Expoziția „Povești din vârful casei. Țigle, lut și meșteșug”;

„Casa de la Dragșina”, specifică zonei Văii Pogănișului și Dealurilor Silagiului;

Ansamblul de gospodării și monumente de arhitectură tradițională, în aer liber.

VINERI, 7 AUGUST

Centrul Multifuncțional Bastion

FESTIVALUL DE FILM ROMÂNESC: Retreat Vama Veche (2024), Regia: Petre Năstase, ora 20:30;

Expoziție de pictură și sculptură „SENS”;

Expoziție colectivă „Steps to Your Heart” – Conacul Mocioni din Foeni;

Expoziție de fotografie „Umbrele strămoșilor uitați” – Conacul Mocioni din Foeni.

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș

Expoziția „Paradisul de după colț”.

Muzeul Național de Artă Timișoara

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă „Laborator restaurare-conservare”;

Expoziția permanentă a colecției „Corneliu Baba”;

Expoziția interactivă „Bufetul Simțurilor”, în Galeria Arcada;

Expoziția „Utopie și cercetare. Grupurile experimentale timișorene 111 și Sigma (1966-1981)”;

MNArT Open View: „Compoziție”, semnată de Corneliu Vasilescu (1934–2023);

Expoziția Absolvenților Facultății de Arte și Design UVT 2026 – „ Turning Point”.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția permanentă „Spațiile Oravitzan”, Bastion Maria Theresia, hol etajul I;

Expoziția „Bastion Viola. Frânturi din istoria Politehnicii”, Bastion Maria Theresia, hol etajul I;

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția „Albume de familie. Burghezia din Banat în perioada modernă 1800 – 1947”, Bastion Maria Theresia, mansarda B1;

Expoziția „Oglinda frumuseții! De la simplitatea femeii la divinitatea zeiței în antichitate”, Bastion Maria Theresia, mansarda B2.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziția permanentă „O zi din viața satului – Banatul în comunism”;

Expoziția „Povești din vârful casei. Țigle, lut și meșteșug”;

„Casa de la Dragșina”, specifică zonei Văii Pogănișului și Dealurilor Silagiului;

Ansamblul de gospodării și monumente de arhitectură tradițională, în aer liber.

SÂMBĂTĂ, 8 AUGUST

Centrul Multifuncțional Bastion

FESTIVALUL DE FILM ROMÂNESC:

Film pentru copii: Dumbrava minunată (1980), Regia: Gheorghe Naghi, ora: 18:30;

Omul fără linia vieții (2023), Regia: Adriana Vasilcov, ora 20:30;

Expoziție de pictură și sculptură „SENS”;

Expoziție colectivă „Steps to Your Heart” – Conacul Mocioni din Foeni;

Expoziție de fotografie „Umbrele strămoșilor uitați” – Conacul Mocioni din Foeni.

Muzeul Național de Artă Timișoara

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă „Laborator restaurare-conservare”;

Expoziția permanentă a colecției „Corneliu Baba”;

Expoziția interactivă „Bufetul Simțurilor”, în Galeria Arcada;

Expoziția „Utopie și cercetare. Grupurile experimentale timișorene 111 și Sigma (1966-1981)”;

MNArT Open View: „Compoziție”, semnată de Corneliu Vasilescu (1934–2023);

Expoziția Absolvenților Facultății de Arte și Design UVT 2026 – „ Turning Point”.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția permanentă „Spațiile Oravitzan”, Bastion Maria Theresia, hol etajul I;

Expoziția „Bastion Viola. Frânturi din istoria Politehnicii”, Bastion Maria Theresia, hol etajul I;

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția „Albume de familie. Burghezia din Banat în perioada modernă 1800 – 1947”, Bastion Maria Theresia, mansarda B1;

Expoziția „Oglinda frumuseții! De la simplitatea femeii la divinitatea zeiței în antichitate”, Bastion Maria Theresia, mansarda B2.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziția permanentă „O zi din viața satului – Banatul în comunism”;

Expoziția „Povești din vârful casei. Țigle, lut și meșteșug”;

„Casa de la Dragșina”, specifică zonei Văii Pogănișului și Dealurilor Silagiului;

Ansamblul de gospodării și monumente de arhitectură tradițională, în aer liber.

DUMINICĂ, 9 AUGUST

Centrul Multifuncțional Bastion

FESTIVALUL DE FILM ROMÂNESC:

Film pentru copii: De-aș fi… Harap Alb (1965), Regia: Ion Popescu-Gopo, ora 18:30;

Maria, Regina României (2019), Regia: Alexis Cahill, ora 20:30;

Expoziție de pictură și sculptură „SENS”;

Expoziție colectivă „Steps to Your Heart” – Conacul Mocioni din Foeni;

Expoziție de fotografie „Umbrele strămoșilor uitați” – Conacul Mocioni din Foeni.

Muzeul Național de Artă Timișoara

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă „Laborator restaurare-conservare”;

Expoziția permanentă a colecției „Corneliu Baba”;

Expoziția interactivă „Bufetul Simțurilor”, în Galeria Arcada;

Expoziția „Utopie și cercetare. Grupurile experimentale timișorene 111 și Sigma (1966-1981)”;

MNArT Open View: „Compoziție”, semnată de Corneliu Vasilescu (1934–2023);

Expoziția Absolvenților Facultății de Arte și Design UVT 2026 – „ Turning Point”.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția permanentă „Spațiile Oravitzan”, Bastion Maria Theresia, hol etajul I;

Expoziția „Bastion Viola. Frânturi din istoria Politehnicii”, Bastion Maria Theresia, hol etajul I;

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția „Albume de familie. Burghezia din Banat în perioada modernă 1800 – 1947”, Bastion Maria Theresia, mansarda B1;

Expoziția „Oglinda frumuseții! De la simplitatea femeii la divinitatea zeiței în antichitate”, Bastion Maria Theresia, mansarda B2.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziția permanentă „O zi din viața satului – Banatul în comunism”;

Expoziția „Povești din vârful casei. Țigle, lut și meșteșug”;

„Casa de la Dragșina”, specifică zonei Văii Pogănișului și Dealurilor Silagiului;

Ansamblul de gospodării și monumente de arhitectură tradițională, în aer liber.