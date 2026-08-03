Grindeanu îi cere lui Bolojan să negocieze amânarea închiderii centralelor pe cărbune

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a solicitat, luni, premierului interimar Ilie Bolojan să meargă de urgență la Bruxelles pentru a negocia amânarea termenului de 31 august privind închiderea centralelor electrice pe bază de cărbune.

„România nu va mai închide nicio capacitate de producție a energiei până nu punem nimic în loc”, a declarat Grindeanu. Liderul PSD a precizat că proiectul va fi introdus în sesiunea extraordinară a Parlamentului.

Grindeanu susține că măsura ar suplini în Sistemul Energetic Național aproximativ 700 MW.

Totodată, acesta i-a cerut premierului interimar Ilie Bolojan să negocieze cu oficialii europeni amânarea termenului stabilit pentru oprirea centralelor pe cărbune.

„Îi cer public prim-ministrului demis Ilie Bolojan să meargă urgent la Bruxelles și să negocieze amânarea termenului de 31 august pentru oprirea centralelor electrice pe bază de cărbune”.

Liderul social-democrat a afirmat că închiderea unor noi capacități de producție înainte de punerea în funcțiune a altora ar avea consecințe economice grave.

„Noi depunem la Senat astăzi acest proiect de lege care spune ceva simplu. Nu mai oprim niciun fel de capacitate dacă nu se pune ceva în loc. Nu poți răsa România și fără și mai mult curent”.

Grindeanu a avertizat că „nu putem doar să importăm și să umflăm buzunarele unora. Orice lipsă de acțiune din acest punct de vedere înseamnă complicitate la distrugerea cu premeditarea României. Suntem deja în recesiune și economia nu își permite să închidă capacități de producție și să țină pe loc marii consumatori industriali”.

„Este o sinucidere din punctul nostru de vedere economic atunci când ai soluția de a redeschide aceste capacități aflate în conservare. (…) Se poate, în special din Valea Jiului, din Gorj, din Hunedoara, se pot redeschide aceste capacități închise unele dintre ele în aprilie anul acesta”, a mai spus Grindeanu.

(sursa: Mediafax)