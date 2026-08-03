PSD nu-l iartă pe Dominic Fritz. Amendament care-l vizează pe președintele USR

PSD, condus de Sorin Grindeanu, a reintrodus în Parlament un amendament în Legea Integrități care l-ar putea viza pe președintele USR, condamnat de ÎCCJ pentru conflict de interese administrativ.

Noua lege a Integrității, reintrodusă în dezbaterea Parlamentului după ce săptămâna trecută nu a putut fi adoptată din cauza unui amendament care îl viza pe Dominic Fritz, președintele USR, condamnat definitiv pentru conflict de interese administrativ, conține din nou un amendament care l-ar putea viza liderul USR.

Potrivit unor surse, în dezbaterile Comisiei Juridice ale Camerei Deputaților, grupul parlamentar al PSD a reintrodus o serie de amendamente. Unul dintre ele ar putea avea impact chiar pe situația juridică a lui Dominic Fritz.

Ce amendamente a reintrodus PSD:

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat ca a emis un act administrativ, a încheiat un act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii cu încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese sau starea de incompatibilitate, constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementărilor aplicabile demnității, funcției sau activității respective în măsura în care prevederile prezentei legi nu derogă de la aceasta şi dacă fapta nu întruneşte elementele constitutive ale unei infracțiuni. Autor: Grupul parlamentar PSD

(2)Persoana prevăzută la alin.1 are interdicția de a mai ocupa o funcție sau demnitate publică ori eligibilă, dintre cele prevăzute de prezenta lege, pe o perioadă de până la 3 ani, care operează de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare sau a hotărârii judecătorești, moment de la care este decăzută din funcție. Autor: Grupul parlamentar PSD

Norme tranzitorii. Art XIV. 1 Persoanelor față de care, până la intrarea în vigoare a prezentei legi, s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau conflictul de interese – și pentru care nu s-a împlinit termenul de 3 ani aferent interdicției prevăzute de lege, calculate la data rămânerii definitive a raportului de evaluare respectivă a hotărârii judecătorești, le încetează de drept funcția de demnitate publică ori mandatul, la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. 2.

Persoanelor față de care se constată în mod definitiv starea de incompatibilitate sau conflictul de interese după intrarea în vigoare a prezentei legi – le încetează mandatul la data rămânerii definitive a raportului de evaluare sau a hotărârii judecătorești după caz. Autor: Grupul Parlamentar PSD.

Acest ultim amendament ar putea avea impact chiar pe situația președintelui USR, Dominic Fritz, condamnat de ÎCCJ pentru conflict de interese administrativ.

Președintele PSD a anunțat astăzi că pe Legea Integrității speră să existe un vot final. „Cred că e comisia juridica. La ora 16.00 am convocat Plenul. Dacă nu ma înșel mâine are sesiune de plen , ca aceasta lege sa fie aprobată acolo”, a spus Grindeanu.

Deși liderul USR a anunțat la momentul pronunțării că va apela la CEDO, în cazul său efectele deciziei instanței sunt următoarele:

Pierderea mandatului de primar Conform articolului 160 din Codul Administrativ, mandatul unui ales local încetează automat în momentul rămânerii definitive a unei decizii de integritate. După decizia judecătorilor, Prefectul Județului Timiș este obligat prin lege să emită un ordin de încetare a mandatului înainte de termen iar Dominic Fritz va fi demis din funcția de primar al Timișoarei.

Premierul Ilie Bolojan, un aliat al lui Dominic Fritz, a numit un nou prefect USR de Timiș în persoana tânărului avocat Paul Fința. Numirea vine după ce fostul prefect de Timiș, Cornelia-Elena Micicoi (USR), a demisionat ca urmare a perchezițiilor EPPO la domiciliul său, într-un dosar de fraudă cu fonduri europene.

Decăderea din drepturi: interdicția de a ocupa funcții publice timp de 3 ani Prin efectul legii 176/2000 Dominic Fritz are interdicție de a ocupa funcții publice timp de 3 ani. Legea nr. 176/2010 prevede că persoana față de care s-a constatat definitiv un conflict de interese administrativ este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului.

Art. 25, alin. (2) din Legea nr. 176 prevede următoarele:

„Persoana eliberată sau destituită din funcție potrivit prevederilor alin. (1) sau fata de care s-a constatat existenta conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică ce face obiectul prevederilor prezentei legi, cu excepția celor electorale, pe o perioada de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului.

Daca persoana a ocupat o funcție eligibila, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioada de 3 ani de la încetarea mandatului.

În cazul in care persoana nu mai ocupă o funcție sau o demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate ori a conflictului de interese, interdicția de 3 ani operează potrivit legii, de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a rămânerii definitive si irevocabile a hotărârii judecătorești de confirmare a existentei unui conflict de interese sau a unei stări de incompatibilitate”.

Practic, judecătorii au constatat că Dominic Fritz s-a aflat în conflict de interese după ce, în anul 2020 (la începutul primului său mandat de primar), a aprobat un referat pentru modificarea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ).

PUZ-ul implica o firmă la care era asociat un arhitect de la care Dominic Fritz contractase anterior un împrumut de natură personală/financiară pentru finanțarea campaniei sale electorale din 2020.

ANI a considerat că semnarea actului în beneficiul acelei entități a afectat imparțialitatea exercitării funcției publice, generând un conflict de interese, potrivit Mediafax.