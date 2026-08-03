Weekend de foc în Timiș: 199 de intervenții, peste 230 de hectare mistuite de incendii

În ultimele 48 de ore, cadrele ISU Timiș au gestionat 199 de misiuni înregistrate în județul Timiș.

În perioada 01-02.08.2026, echipajele medicale SMURD au fost solicitate să intervină la 155 de misiuni pentru acordarea asistenței medicale de urgență, fiind asistați medical 142 de adulți și 13 minori.

De asemenea, în aceste zile libere, eforturile colegilor noștri s-au concentrat și asupra protecției comunităților și bunurilor acestora. În acest sens, echipajele operative au intervenit în urma producerii a 4 accidente rutiere, 26 incendii, 1 salvare de animal, 5 deblocări de uși și 2 degajări de crengi și copaci, precum și în alte 2 situații de urgență.

Din cele 26 de incendii, 20 s-au manifestat la vegetație uscată și miriște, 2 la baloți de paie și căpițe de fân, 1 la un autoturism, 2 la tablouri electrice și 1 la o locuință. În sprijinul salvatorilor au acționat serviciile voluntare pentru situații de urgență, pădurari și civili.

Două dintre cele mai semnificative incendii de vegetație uscată produse în acest sfârșit de săptămână în județul Timiș au avut loc pe raza localităților Tomnatic și Povergina, unde, în fiecare dintre acestea, arderile au mistuit câte 100 de hectare de teren.

Pentru gestionarea eficientă a situațiilor de urgență cauzate de arderile necontrolate, la nivelul Stațiilor de Pompieri Făget și Buziaș, dar și al Detașamentului de Pompieri Lugoj, a fost crescută capacitatea operațională, intervenind astfel colegi din tura liberă.

Suprafața de teren afectată de arderile necontrolate depășește 230 de hectare. Totodată, 50 de hectare de lizieră de pădure au fost cuprinse de flăcări și au ars 10 baloți/căpițe de paie, 1 autoturism abandonat, dar și 5 mc de lemne. Din fericire, nu s-au înregistrat victime.

Astfel de incendii produc efecte negative asupra mediului, distrug vegetația și habitatele naturale și pun în pericol fauna sălbatică.

De asemenea, sâmbătă, 01 august, pompierii timișeni au participat cu două autospeciale de stingere în sprijinul forțelor de intervenție din cadrul ISU Caraș-Severin, pentru stingerea incendiilor de fond forestier din județul învecinat.

Pe lângă acestea, pompierii au asigurat protecția participanților la evenimente publice, desfășurând 2 misiuni de asigurare a măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor, precum și de acordare a primului ajutor medical.

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