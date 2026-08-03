Elevi din Timiș, medaliați la Olimpiada Națională de Inovare și Creație Digitală

Desfășurată în Focșani, în perioada 28-31 iulie, etapa finală a Olimpiadei Națională de Inovare și Creație Digitală – InfoEducație a reunit peste 200 de liceeni din toată țara, pasionați de tehnologie și creativitate.

Elevii care au reprezentat județul Timiș au concurat în echipe, obținând, potrivit informațiilor publicate de inspectoratul școlar, următoarele rezultate:

– Premiul I și medalie de aur – Marius Cristian Stiegelbauer (clasa a X-a) și Mihai Gorunescu (clasa a XI-a) de la Liceul Teoretic ”Grigore Moisil” Timișoara – secțiunea Pagini WEB

– Medalie de bronz – Mark Aster și Jannik Richard Welzeck (clasa a XI-a) de la Liceul Teoretic ”Nikolaus Lenau” Timișoara – secțiunea Roboți

– Medalie de bronz – Alexandru Morgoci și David Peța (clasa a XI-a) de la Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau” Timișoara – secțiunea Soft Utilitar

Profesorul însoțitor al lotului timișean a fost Violeta Genoveva Ruican, din cadrul Liceului Teoretic ”Nikolaus Lenau” din Timișoara.