O nouă expoziție la Muzeul Apei Timișoara – „Sub semnul curgerii. Între transparență și permanență”

Muzeul Apei Timișoara găzduiește, în perioada 4 august – 12 septembrie 2026, expoziția „Sub semnul curgerii. Între transparență și permanență”, semnată de artistul vizual Costin Brăteanu și curatoriată de scriitorul Robert Șerban. Vernisajul va avea loc marți, 4 august 2026, de la ora 18, la Muzeul Apei Timișoara, Calea Urseni nr. 26, în prezența artistului și a curatorului.

Expoziția, realizată cu sprijinul Fundației Aquatim, propune o lectură a universului plastic al artistului prin raportarea subtilă la ideile de timp, transformare, memorie și apă.

În numeroase dintre lucrările reunite aici, apa apare ca prezență, materie, reflexie sau simbol, devenind un element esențial al discursului vizual. Ea deschide un spațiu al trecerii și al instabilității, dar și al continuității, al sedimentării și al formei care se conservă în mișcare.

Lucrările realizate în tehnică mixtă au fost create pe parcursul unor simpozioane de creație desfășurate la Kusadasi, Volčji Grad, Beli Kamen, Kostolac, Isverna, Petrinzel, Banja Dvorovi, Gârnic sau Colibița, experiențe care au alimentat diversitatea formală și tematică a expoziției.

În acest context, curgerea devine nu doar metaforă, ci și principiu de construcție: al materiei, al privirii și al sensului. Lucrările explorează tensiunea dintre efemer și durabil, dintre transparența fragilă și consistența formelor care par să reziste trecerii, asemenea apei care schimbă în permanență chipul lucrurilor, păstrându-le totodată memoria.

„Sub semnul curgerii. Între transparență și permanență” invită publicul la o contemplare a formelor în devenire, într-un dialog vizual în care apa devine reper și mediu de reflecție asupra lumii și a imaginii.

Expoziția poate fi vizitată în timpul programului de funcționare al muzeului (detalii pe www.muzeulapei.ro) iar în cadrul acesteia va fi organizat și un eveniment special, în data de 14 august.

De la ora 17, are loc turul ghidat tematic „Muzeul Apei: memorie și inspirație”, facilitat de Loredana Leordean, coordonator programe educaționale în cadrul companiei Aquatim, iar de la ora 18, artistul Costin Brăteanu va susține un atelier de creație cu pigmenți indieni solubili în apă.

Ambele activități se adresează publicului larg (adulți). Participarea este gratuită și se face pe bază de înscrieri telefonice la 0757087059 (recepția Muzeului Apei), începând din data de 4 august. Locurile sunt limitate și se ocupă în ordinea înscrierilor.