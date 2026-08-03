Ce trebuie să faci pentru a-ți proteja animalele pe timp de caniculă. Măsurile sunt obligatorii

Proprietarii de animale, fermierii, transportatorii și autoritățile locale sunt obligați să respecte o serie de măsuri pentru protejarea animalelor în perioadele cu temperaturi ridicate. Printre acestea se numără asigurarea apei, a adăpostului și evitarea expunerii la căldură.

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) reamintește măsurile obligatorii pentru protejarea animalelor în perioadele cu temperaturi ridicate, în contextul avertizărilor meteorologice privind canicula din perioada următoare.

Instituția atrage atenția crescătorilor de animale, transportatorilor, autorităților locale și deținătorilor de animale de companie că au obligația de a respecta normele privind bunăstarea animalelor și prevenirea stresului termic.

Fermierii și ceilalți deținători de animale trebuie să asigure adăposturi care să protejeze animalele de razele directe ale soarelui, apă potabilă și hrană în cantități suficiente, precum și funcționarea sistemelor de adăpare, furajare și ventilație. De asemenea, este necesară existența unor echipamente de rezervă, precum generatoare de energie și sisteme de ventilație.

Animalele trebuie să aibă acces permanent la zone umbrite și la surse de apă, iar în cazul în care acestea sunt greu accesibile, apa trebuie administrată manual, în mod regulat.

Totodată, animalele folosite pentru tracțiune sau alte activități de povară nu trebuie exploatate între orele 12:00 și 18:00 atunci când temperatura la umbră depășește 25°C. Dacă apar modificări ale stării de sănătate sau ale comportamentului animalelor, proprietarii trebuie să contacteze de urgență medicul veterinar.

În ceea ce privește administrațiile locale din zonele în care se desfășoară activități de transhumanță, acestea trebuie să monitorizeze efectivele de animale, să informeze crescătorii despre fenomenele meteorologice prognozate, să asigure împreună cu fermierii posibilități de colectare și neutralizare a deșeurilor de origine animală și să stabilească spații pentru retragerea animalelor în situații excepționale.

Pentru animalele de companie ținute în exterior, proprietarii trebuie să asigure permanent apă proaspătă și adăpost împotriva soarelui. De asemenea, animalele nu trebuie lăsate niciodată în autoturisme închise, nici măcar pentru perioade scurte, deoarece temperatura din interior poate crește rapid și le poate pune viața în pericol. Proprietarii sunt sfătuiți să le asigure acces permanent la umbră și apă și să nu le țină legate astfel încât să nu poată ajunge la aceste surse.

Și caii sau poneii ținuți în aer liber trebuie să beneficieze permanent de adăpost umbrit, apă potabilă și hrană suficientă.

În cazul transportului animalelor, deplasările să fie efectuate pe timpul nopții sau în primele ore ale dimineții, evitând intervalele cu temperaturi ridicate. Transportatorii trebuie să verifice condițiile de microclimat din mijlocul de transport, să reducă densitatea de încărcare cu 10-20%, în funcție de specie și caracteristicile animalelor, și să aibă planuri de intervenție în cazul întârzierilor.

Pentru transporturile care durează mai mult de opt ore, sistemele de ventilație trebuie să mențină temperatura din compartimentul animalelor între 5°C și 30°C pe întreaga durată a călătoriei, iar apa trebuie asigurată permanent.

Necesarul orientativ de apă în perioadele caniculare este de 38-52 de litri pe zi pentru vacile de lapte, aproximativ 38 de litri pentru bovine, 20-45 de litri pentru cai, 4-11,5 litri pentru porci, 6 litri pentru oi și aproximativ jumătate de litru pe zi pentru păsările de curte. Cantitățile pot varia în funcție de vârstă, rasă, starea fiziologică, temperatură și umiditate.

(sursa: Mediafax)