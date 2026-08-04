Șarpe capturat în curtea unei locuințe

Un șarpe de aproximativ un metru lungime a fost capturat de jandarmi din curtea unei locuințe din localitatea Vinga, județul Arad, după un apel la 112. Reptila a fost, ulterior, eliberată într-o zonă izolată, corespunzătoare habitatului său natural.

Potrivit Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ) Arad, intervenția a avut loc luni seară, în jurul orei 20:00, după ce o femeie a sesizat prezența reptilei în curtea casei sale și a solicitat ajutorul autorităților.

Ajunși la fața locului, jandarmii din cadrul Detașamentului 1 Jandarmi Mobil au capturat șarpele în condiții de siguranță cu ajutorul echipamentelor din dotare.

Ulterior, exemplarul a fost eliberat într-o zonă izolată, departe de locuințe.

Reprezentanții Jandarmeriei Arad atrag atenția că, pe fondul temperaturilor ridicate din această perioadă, șerpii și alte animale sălbatice pot apărea în apropierea gospodăriilor. Autoritățile le recomandă cetățenilor să nu încerce să captureze sau să alunge animalele pe cont propriu, să supravegheze copiii și animalele de companie și să solicite sprijin prin apel la numărul unic de urgență 112.