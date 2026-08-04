Iluminatul arhitectural din Timișoara se oprește temporar pentru reducerea consumului de energie

Iluminatul arhitectural al mai multor clădiri din Timișoara va fi oprit temporar pentru reducerea consumului de energie, a anunțat viceprimarul Ruben Lațcău.

Potrivit acestuia, măsura completează programul de eficienizare energetică implementat în sistemul de iluminat public.

”Economisim deja pentru că am modernizat sistemul de iluminat public. Avem peste 70 de bulevarde și străzi cu LED-uri și sistem de telegestiune. Scădem deja de un an consumul în trepte fără să afectăm siguranța celor care circulă în oraș. Și Parcul Botanic are acest sistem.

De la ora 23 până la miezul nopții intensitatea luminoasă e la 70%, apoi până la 4 dimineața e la 50%, de la 4 la 6 din nou la 70%, iar de la ora 6 e la 100 la sută până la răsăritul soarelui, în funcție de anotimp.

Continuăm în aceeași direcție. Avem în evaluare ofertele pentru modernizarea iluminatului pe alte 66 de străzi și bulevarde.

Am oprit azi iluminatul arhitectural la Biserica din Piața Bălcescu, Biserica de pe Șt. Cel Mare, Biserica Martirilor, Biserica Millennium, Biserica din Piața Mocioni, Biserica de pe Str. Dej, Biserica Sfântul Iosif, la Catedrala Mitropolitană și la Operă. Urmează alte 20 de clădiri iluminate cu reflectoare.

Este o măsură temporară. Le vom ilumina din nou când nu va mai fi nevoie de aceste măsuri de economisire a energiei”, a transmis Lațcău.