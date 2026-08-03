Cât plătești în plus dacă alegi 36 de luni în loc de 12: calculul pe care băncile nu îl afișează (P)

Diferența dintre un credit pe un an și unul pe trei ani nu e doar o chestiune de rată lunară mai mică. E vorba de sute de lei care pleacă din buzunarul tău fără să simți.

Când ajungi la bancă sau pe un simulator online și introduci suma de care ai nevoie, primul lucru pe care îl ajustezi e perioada. Rata lunară scade, respirația se mai liniștește, și alegi 36 de luni în loc de 12 fără să mai calculezi nimic altceva. Asta fac majoritatea oamenilor.

Problema e că băncile îți arată rata lunară și DAE, dar nu îți pun în față, cu litere mari, cât plătești în total pentru același împrumut pe perioade diferite. Acea diferență, care poate depăși 1.500 RON la un credit de 15.000 RON, rămâne îngropată în graficul de rambursare pe care puțini îl citesc până la capăt.

Mai jos găsești calculul concret, logica din spatele lui și câteva situații în care perioada mai lungă chiar are sens, nu doar pare că are.

De ce dobânda totală crește atât de mult odată cu perioada

Dobânda la un credit de nevoi personale nu se calculează pe suma pe care ai luat-o inițial, ci pe soldul rămas de plată în fiecare lună. Cu cât perioada e mai lungă, cu atât soldul rămâne mai mare mai mult timp, și cu atât banca colectează mai multă dobândă.

Concret, pentru un credit de 15.000 RON cu o dobândă anuală de 9%, diferența arată cam așa:

Parametru 12 luni 24 luni 36 luni Rată lunară estimată ~1.310 RON ~685 RON ~477 RON Total rambursat ~15.720 RON ~16.440 RON ~17.172 RON Dobândă totală plătită ~720 RON ~1.440 RON ~2.172 RON Cost suplimentar față de 12 luni – +720 RON +1.452 RON

Atenție: Valorile de mai sus sunt orientative, calculate la o dobândă fixă de 9% pe an. DAE reală variază în funcție de bancă, comisioane și profilul tău de risc. Folosește întotdeauna un simulator cu datele exacte ale ofertei primite.

Cei 1.452 RON în plus nu apar nicăieri evidențiați în oferta băncii. Apar doar dacă aduni coloana „dobândă” din graficul de rambursare, linie cu linie. Puțini fac asta.

Perioada optimă: când 36 de luni are sens și când nu

Nu există un răspuns universal. Există, în schimb, câteva criterii clare care îți spun dacă perioada lungă e o alegere rațională sau doar o iluzie de confort.

Când perioada mai lungă e justificată

rata lunară la 12 luni depășește 35-40% din venitul net lunar, ceea ce îți pune bugetul sub presiune reală;

ai un venit variabil (comisioane, sezonier, freelance) și ai nevoie de flexibilitate în lunile slabe;

intenționezi să faci rambursări anticipate parțiale din bonusuri sau economii, reducând astfel perioada efectivă fără să te obligi contractual la o rată mare;

dobânda oferită pentru perioada mai lungă e semnificativ mai mică decât pentru cea scurtă, ceea ce compensează parțial costul suplimentar.

Când perioada mai lungă e o capcană

alegi 36 de luni doar pentru că rata lunară pare mai suportabilă, fără să calculezi totalul;

nu ai un plan concret de rambursare anticipată și știi că nu vei plăti în avans;

creditul e pentru o cheltuială cu durată scurtă de viață (vacanță, electronice, reparație urgentă) pe care o vei „uita” în 6 luni, dar vei plăti 3 ani.

Rambursarea anticipată: când economisești cu adevărat și când nu

Mulți oameni cred că dacă plătesc anticipat în ultimele luni ale creditului, economisesc dobânda rămasă. Nu funcționează așa. La un credit cu rată fixă, dobânda e distribuită descrescător pe toată durata: în primele luni plătești cel mai mult dobândă, în ultimele luni aproape deloc.

Dacă ai un credit de 15.000 RON pe 36 de luni și după 6 luni rambursezi anticipat 5.000 RON cu reducerea perioadei, economisești o parte semnificativă din dobânda rămasă. Dacă faci același lucru în luna 30, economisești câteva zeci de RON. Momentul contează mai mult decât suma.

De reținut: Când faci o rambursare anticipată, alege întotdeauna varianta cu reducerea perioadei, nu cu reducerea ratei lunare. Reducerea perioadei elimină luni întregi de dobândă viitoare. Reducerea ratei lunare îți lasă aceeași durată, dar cu o rată puțin mai mică, ceea ce economisește mult mai puțin.

Există și un cost de luat în calcul: comisionul de rambursare anticipată. Conform OUG 50/2010, băncile pot percepe 1% din suma rambursată anticipat dacă mai sunt peste 12 luni până la final, sau 0,5% dacă mai sunt sub 12 luni. La o rambursare de 5.000 RON, asta înseamnă 50 RON, sumă care nu anulează economiile, dar trebuie inclusă în calcul.

Un alt aspect pe care îl ridică utilizatorii: unele bănci aplică rambursarea anticipată scăzând luni de la finalul creditului, acolo unde dobânda e deja mică. Dacă banca ta funcționează așa, efectul real al rambursării anticipate e mult mai mic decât ai crede. Verifică în contract sau întreabă explicit înainte.

Cum calculezi singur diferența înainte să semnezi

Nu trebuie să fii economist pentru asta. Ai nevoie de 10 minute și de câteva cifre pe care banca e obligată să ți le furnizeze.

Cere graficul de rambursare complet pentru fiecare perioadă pe care o iei în calcul (12, 24, 36 de luni); adună coloana „dobândă” din fiecare grafic, de la prima până la ultima lună; compară totalurile, nu ratele lunare; adaugă comisioanele de administrare, dacă există, la fiecare variantă; dacă intenționezi rambursări anticipate, folosește un calculator specializat pentru a vedea impactul real.

De exemplu: dacă ai nevoie de 10.000 RON pentru o renovare și poți susține o rată de 900-950 RON pe lună, creditul pe 12 luni e mai ieftin cu câteva sute de RON față de cel pe 24 de luni, chiar dacă rata lunară pare mare. Dacă bugetul tău lunar permite maximum 400 RON, atunci 36 de luni e singura variantă realistă, dar știi dinainte că plătești mai mult. Totuși pentru cheltuieli mai mici, un credit online de la Credex poate fi o decizie mai inspirată comparativ cu un credit clasic. Intră pe site și citește cum poți obține acest tip de credit.

Există o tendință naturală de a privi rata lunară ca pe singurul indicator care contează. E suma pe care o simți în fiecare lună, e concretă, e imediată. Dobânda totală e abstractă, e undeva în viitor, e ușor de ignorat.

Dar tocmai asta e diferența dintre un credit care te costă 720 RON și unul care te costă 2.172 RON pentru aceeași sumă împrumutată. Nu e o diferență de produs, e o diferență de perioadă. Și perioada o alegi tu, nu banca.

Dacă ai deja un credit pe 36 de luni și ai posibilitatea să rambursezi anticipat în primele 12 luni, fă-o cu reducerea perioadei. Dacă ești la început și poți susține o rată mai mare, calculează mai întâi totalul. Câteva minute de calcul pot face diferența dintre câteva sute și câteva mii de RON.

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