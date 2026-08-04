Restaurarea Castelului Corvinilor se apropie de final

Lucrările de restaurare integrală a Castelului Corvinilor din Hunedoara au intrat în ultima etapă, a anunțat Primăria Municipiului Hunedoara.

„Podul de acces din zona vechiului Turn de Poartă a fost complet reabilitat. Restaurarea Turnului Buzdugan și a impunătorului «Cavaler» este finalizată. În Loggia Matia a fost readusă la viață fresca istorică ce înfățișa blazoanele unor mari familii nobiliare, inclusiv ale regelui Vladislav Jagello și ale lui Iancu de Hunedoara, după ce originalul fusese distrus în urmă cu peste un secol”, a transmis Primăria Hunedoara într-o postare pe Facebook.

Potrivit administrației locale, Groapa Urșilor va fi inclusă în curând în circuitul de vizitare. Turiștii vor putea descoperi, pentru prima dată, Podul Capelei și spațiul „Între Ziduri”, aflat între Turnul Pustiu și Turnul Vechi de Poartă.

Lucrările completează restaurările realizate deja în Sala Dietei, Sala Cavalerilor și în alte spații importante ale castelului.

Lucrările vor fi finalizate până la 31 august

Actualul proiect are o valoare de 6,6 milioane de euro și este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Acesta continuă o primă etapă de restaurare, în valoare de cinci milioane de euro, realizată între 2018 și 2023 prin Programul Operațional Regional.

Lucrările urmează să fie finalizate până la 31 august 2026. Potrivit administrației locale, va fi încheiată prima restaurare integrală a Castelului Corvinilor după cea desfășurată între 1868 și 1914.

„Cu 20 de ani în urmă, când cineva îndrăznea să pună problema restaurării integrale a Castelului Corvinilor, reprezentanții administrației de la acea vreme spuneau că așa ceva este imposibil din cauză că ar costa peste 10 milioane de euro. De fapt, restaurarea integrală a acestui obiectiv era privită ca un subiect de domeniul science-fiction-ului. Încă puțin și vom arăta că «imposibilul» este, totuși, posibil”, a transmis primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouțanu.

„Aș îndrăzni să spun că este unul dintre cele mai importante proiecte ale Hunedoarei din ultimii 30 de ani. Castelul Corvinilor are o valoare inestimabilă pentru oraș, pentru România, dar și pentru istoria și cultura europeană și mondială”, a adăugat Dan Bobouțanu, potrivit Mediafax.

Sursa foto: Primăria Hunedoara