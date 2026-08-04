Razie pe DN 6, în Timiș. Polițiștii au aplicat peste 150 de sancțiuni

Polițiștii Serviciului Rutier Timiș, împreună cu polițiști de ordine publică și în colaborare cu reprezentanți ai Registrului Auto Român (RAR) și Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR) au desfășurat luni, 3 august, o acțiune pe Drumul Național 6, având ca principal obiectiv prevenirea accidentelor de circulație și creșterea gradului de siguranță rutieră.

Pe parcursul activităților, polițiștii au efectuat 31 de testări cu aparatul etilotest și 2 testări pentru depistarea consumului de substanțe psihoactive, nefiind constatate infracțiuni la regimul circulației.

Pentru neregulile constatate au fost aplicate 151 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 54.062 de lei, dintre care 99 pentru depășirea regimului legal de viteză, 2 pentru depășiri neregulamentare, 11 pentru neportul centurii de siguranță, iar 39 pentru alte abateri la regimul rutier.

Ca măsuri complementare, polițiștii au reținut 9 permise de conducere, dintre care 7 pentru depășirea cu peste 50 km/h a limitei legale de viteză și 2 pentru depășiri neregulamentare, au retras 10 certificate de înmatriculare și au verificat tehnic, cu sprijinul RAR, 18 autovehicule.

Totodată, în cadrul activităților preventive, polițiștii au adresat recomandări conducătorilor auto privind adoptarea unui comportament responsabil în trafic și au distribuit 19 pliante și 3 veste reflectorizante.

Pe durata desfășurării acțiunii, nu au fost înregistrate accidente rutiere pe sectorul vizat.

Polițiștii rutieri vor continua astfel de acțiuni și în perioada următoare, pentru prevenirea principalelor cauze generatoare de accidente și creșterea siguranței tuturor participanților la trafic.