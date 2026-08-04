Măsuri speciale în Timiș din cauza caniculei. DSP a dispus verificări în spitale și a activat punctele de prim ajutor

În contextul temperaturilor extreme, Direcția de Sănătate Publică (DSP) Timiș a operaționalizat punctele de prim ajutor și a dispus verificarea măsurilor de prevenire și intervenție în toate spitalele din județ.

„Aceste măsuri includ asigurarea continuității asistenței medicale, verificarea stocurilor de medicamente și a funcționării sistemelor de climatizare. Totodată, instituția a solicitat spitalelor și Serviciului de Ambulanță să își adapteze capacitatea de răspuns pentru un posibil aflux de pacienți.

Persoanele care resimt efectele caniculei se pot adresa celor șase puncte de prim ajutor amenajate în municipiile Timișoara și Lugoj.

Acestea sunt deservite de personal din cadrul școlilor postliceale de specialitate și de voluntari ai Societății de Cruce Roșie – Filiala Timiș, iar primăriile celor două municipii asigură aprovizionarea cu apă îmbuteliată.

Facem precizarea că aceste puncte de prim ajutor nu substituie controlul medical de specialitate sau consultațiile medicului de familie.

În cazul apariției simptomelor severe de insolație sau al alterării stării de conștiență, este necesară apelarea imediată a numărului unic de urgență 112 și prezentarea la unitățile de primiri urgențe”, a precizat Cornelia Bubatu, purtătorul de cuvânt al instituției.

Punctele de prim-ajutor funcționează în Timișoara (de luni pànă duminică, între orele 10 și 18) la Opera Română; Piața Iosefin; Piața Badea Cârțan; Oficiul Poștal nr. 1 (doar în zilele lucrătoare).

În Lugoj, punctele de prim-ajutor sunt deschise de luni până vineri, între orele 10 și 18, la Casa de Cultură a Sindicatelor (Str. Nicolae Bălcescu, nr. 1) și Piața Agroalimentară (Splaiul Morilor, nr. 1).

Direcția de Sănătate Publică Timiș recomandă cetățenilor să evite expunerea prelungită la soare în intervalul orar 11–18, să se hidrateze corespunzător și să poarte îmbrăcăminte lejeră, deschisă la culoare. O atenție deosebită trebuie acordată copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cronice.

Foto: arhivă cu rol ilustrativ