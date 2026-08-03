Suspect de tentativă de omor, încătușat într-un tren care circula spre Timișoara

Un bărbat suspectat că a comis o tentitaivă de omor prin înjunghiere în Sectorul 5 al Capitalei a fost prins de polițiștii de la Transporturi Caraș-Severin într-un tren InterRegio care circula pe ruta București Nord – Timișoara.

Bărbatul a fost imobilizat și încătușat între stațiile Băile Herculane și Caransebeș, iar ulterior a fost predat polițiștilor din cadrul Serviciului Omoruri al Poliției Capitalei.

”Cooperarea dintre structurile Poliției Române demonstrează încă o dată că infractorii nu au unde să se ascundă atunci când informațiile circulă rapid, iar polițiștii din teren sunt vigilenți.

După ce Serviciul Omoruri din cadrul Poliției Capitalei a alertat toate structurile competente cu privire la autorul unei tentative de omor prin înjunghiere, comisă în seara de 1 august, în Sectorul 5 al Capitalei, polițiștii Serviciului Județean de Poliție Transporturi Caraș-Severin au acționat fără ezitare.

Aflați în serviciul de patrulare, colegii noștri din cadrul SJPT Caraș-Severin, au identificat și interceptat suspectul în trenul IR 16099, care circula pe relația București Nord – Timișoara, între stațiile Băile Herculane și Caransebeș.

Bărbatul a fost imobilizat și încătușat, iar în urma controlului corporal și al bagajelor a fost descoperită și o țigaretă susceptibilă a conține substanțe interzise, urmând ca natura acesteia să fie stabilită prin expertiză.

Ulterior, persoana a fost predată în siguranță polițiștilor din cadrul Serviciului Omoruri al Poliției Capitalei, pentru continuarea cercetărilor”, transmite Sindicatul Polițiștlor Europeni – Europol.