Scumpirile impuse de administrația USR îi sufocă pe timișoreni

Aproape toate serviciile și utilitățile pe care le plătesc timișorenii, de la parcări la agent termic, au explodat în acest an. Lanțul scumpirilor, aliniat cu politica de austeritate și creșterile de taxe ale Guvernului Bolojan, a debutat la începutul anului iar majorările la taxe și impozite locale dar și la serviciile oferite de municipalitate timișoreană continuă. De la o ședință de consiliu local la alta, apar noi scumpiri și majorări de tarife la diverse servicii locale, inclusiv taxele din cimitire.

Târgul de Crăciun, vacă de muls pentru Casa de Cultură a primăriei

Cea mai recentă scumpire, care lovește în micii producători și artizani ce participă la evenimentele din Timișoara, este taxa de participare la Târgul de Crăciun din 2025.

Consilierul local Roxana Iliescu a sesizat acest aspect, după ce micii comercianți se plâng de măsurile tot mai restrictive dar și de tarifele care cresc de la un sezon la altul, al fiecare eveniment.

“Dacă tot e la modă creșterea taxelor, nici Casa de Cultură a municipiului Timișoara nu se lasă mai prejos.

Astfel, pentru a participa la Târgul de Crăciun din acest an, comercianții, indiferent de produsele pe care le comercializează, la toate capitolele, vor plăti taxe semnificativ mai mari decât anul trecut!

38.500 lei pentru un stand tip terasă cu dimensiuni între 30-60 mp, cu produse alimentare, preparate în cadrul târgului, fata de 35.000 lei cât au cerut anul trecut!

Pentru un stand cu o terasă mai mică, de maxim 30 mp, taxa este de 29.150 lei, față de 26.500 lei cât a fost anul trecut.

Pentru căsuțe, tot pentru comercializare produse alimentare, 22.550 lei, față de 20.500 lei în 2024.

Pentru comercializarea produselor din aluat, având 2 produse, 22.000 lei față de 20.000 lei taxa din 2024.

Pentru food-truck: 17.600 lei față de 16.000 lei taxa de anul trecut.

Dacă vrei să comercializezi produse viticole și slab alcoolizate, trebuie să plătești o taxă în valoare de 11.550 lei, față de 10.500 lei ( în 2024).

De asemenea, nici comercializarea brânzeturilor și produselor tradiționale din carne nu a scăpat de majorări: 17.600 lei față de o taxă în 2024 de 16.000 lei.

Alte taxe:

-pentru comercializarea produselor cu specific de Crăciun de către producători, 4.620 lei față de 4200 lei taxa de anul trecut;

-pentru produse handmade realizate de meșteri populari sau artiști plastici, 2860 lei, față de 2600 lei, taxa de anul trecut.

Și lista continuă…

De menționat este faptul ca aceste taxe nu includ costurile de electricitate și Retim!

Ce primești în schimbul acestei taxe? Căsuța, branșare electricitate, promovare Târg și organizare evenimente specifice, fără a se menționa exact ce evenimente.

Nu în ultimul rând, sigur se vor scumpi și biletele de la patinoar și parcul de distracții, întrucât inclusiv taxele pentru acești agenți economici au crescut: patinoar 5440 lei/ săptămână față de 5000 lei anul trecut; călușei 2720 lei/ săptămână față de 2500 lei; trenuleț 2720 lei/ săptămână față de 2500 lei; roata 8704 lei/ săptămână, față de 8000 lei anul trecut. Atat s-a putut…!”, a scris consilierul local Roxana Iliescu, pe Facebook, luni, 3 noiembrie 2025.

Taxa de parcare tocmai s-a majorat

O altă scumpire este cea a taxei de parcare prin sistem Timpark, în ciuda faptului că primăria nu a construit nicio parcare nouă în ultimii cinci ani, ci doar a amenajat locuri cu plată în zonele rezidențiale, pe locul garajelor demolate și a continuat practica abuzivă de a impune Timpark pe străzi din oraș, fără vreo investiție, alta decât a trage niște linii de vopsea albă și o tăbliță cu prețurile, practică clasică a “dezvoltării” sistemului de taxare a parcărilor, inclusiv pentru rezidenți și riverani.

Primăria vrea să ajusteze prețurile de parcare în Timișoara la noul TVA de 21%, dar și să le modifice pe cele din zona de parcare progresivă, ca să descurajeze șoferii să își lase prea mult timp mașinile.

„Prin propunerile aduse, pe de-o parte, nu se are în vedere o majorare a tarifelor pentru staționarea autovehiculelor în zona de incidență a Regulamentului TimPark, ci se urmărește doar evidențierea cuantumului tarifelor fără a avea inclusă cota de TVA, cu raportare la legislație aplicabilă la momentul aprobării acestora în anul 2022, dată la care cota standard de TVA era de 19%.

Scopul urmărit îl constituie asigurarea predictibilității tarifelor, respectiv constanța veniturilor Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor Publice din Municipiul Timișoara – TIMPARK rezultate din aplicarea Regulamentului TimPark, indiferent de modificările cotei de TVA. Aceasta deoarece în contextul actual, orice modificare a cotei de TVA presupune automat fie o reducere, fie o creștere a veniturilor instituției.

Pe de altă parte, în vederea evitării pe viitor a confuziilor întâlnite cu ocazia plății tarifelor de parcare, între cele aplicabile zonei verzi și cele aplicabile zonelor cu tarif progresiv, pentru această din urmă situație se propun tarife diferențiate ușor crescute, pentru a evidenția regimul mai strict de staționare, aceasta cu atât mai mult cu cât în zonele cu tarif progresiv se intenționează descurajarea staționării autovehiculelor pe perioade lungi de timp în zonele ultra centrale și foarte aglomerate”, se arăta în proiectul de hotărâre al administrației Fritz ce va fi supus votului consilierilor locali. În ceea ce privește scumpirea, ”practic, la parcarea cu ora, se vor adăuga 50 de bani la fiecare oră”.

Gigacaloria s-a scumpit, Colterm excelează în avarii și întreruperi

Energia termică din Timișoara s-a scumpit din 1 octombrie 2025, însă o nouă majorare nu este exclusă, din cauza situației incerte de la Colterm în insolvență și a incapacității administrației USR de a găsi soluțiile alternative promise încă din 2020.

Diferențele la facturi, pentru iarna 2025/2026 sunt de aproximativ 480 de lei – apartament cu o cameră, 700 de lei – două camere, 960 de lei – trei camere. Primăria Timișoara a încercat să ambaleze frumos majorarea, spunând că de fapt nu este o creștere ci doar o schimbare, adică municipalitatea nu va mai suporta subvenția ca și până acum. Însă pentru buzunarul timișorenilor înseamnă bani dați în plus.

Explicația edililor este “menținerea prețului local de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice la 847,61 lei/MWh (fără TVA) și ajustarea prețului local facturat populației la 466,19 lei/MWh (fără TVA). Diferența de 381,42 lei/MWh (fără TVA) va fi acoperită prin subvenție de la bugetul local”.

La votul cu circ din CL Timișoara, „prețul gazului nu a crescut, s-au făcut lucrări de modernizare a rețelei, dar acum, după 1 septembrie, cetățenii nu mai au nicio opțiune de a se debranșa. Creșterea prețului cu aproximativ 80 de lei pe lună nu are justificare”, a declarat consilierul liberal Simion Moșiu.

Critici dure privind gestionarea Colterm

Reprezentanții PSD au criticat dur gestionarea Colterm, acuzând administrația de incompetență. Consiliera Roxana Iliescu a subliniat că datoriile companiei s-au dublat în trei ani, ajungând la aproximativ 700 de milioane de lei, în timp ce timișorenii rămân fără alternative pentru încălzire. Decizia vine într-un context dificil, în care aproape 20.000 de familii depind exclusiv de Colterm pentru apă caldă și încălzire, iar majorarea vine în condițiile în care clienții nemulțumiți nu mai au posibilitatea de a se debranșa decât după trecerea sezonului de încălzire, adică primăvara viitoare.

Transportul public s-a scumpit încă din vară

Biletele și abonamentele STPT s-au scumpit de la 1 august. Tarifele pentru transportul public din Timișoara au crescut cu 25%. Măsura a fost luată în contextul în care prețurile pentru transportul public nu au fost schimbate din ianuarie 2022, conform celor de la societatea de transport. Viceprimarul Ruben Lațcău spunea atunci că plafonarea tarifelor este nesustenabilă odată cu majorarea costurilor impuse de salarii, combustibili și de inflație. Totuși explicația e bizară, în contextul în care a crescut semnificativ numărul de tramvaie și autobuze electrice. Dar din cifrele STPT apare o altă bizarerie și anume că a crescut și achiziția de combustibil.

Impozitele, motiv de procese pierdute de primărie

În lina iulie 2025, când mulți timișoreni erau plecați în concedii, administrația USR din fruntea Primăriei Timișoara a strecurat pe ordinea de zi a Consiliului Local un nou val de scumpiri. La ședința din 22 iulie 2025, a fost votat – cu o minimă susținere – un proiect de hotărâre privind creșterea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2026.

Este al doilea an consecutiv în care administrația locală propune majorări sub aceleași pretexte: „necesitatea constituirii de resurse financiare” pentru a susține dezvoltarea orașului. Doar că, în realitate, Primăria reușește să acopere abia o cincime din nevoile bugetare prin încasările din taxe și impozite. Situația fiscală a orașului e departe de a fi sustenabilă, dar conducerea alege să aplice aceleași soluții ineficiente – măriri de biruri – în loc să eficientizeze cheltuielile sau să recupereze sumele restante.

Ironia amară este că noua majorare se bazează aproape integral pe același referat și aceleași „criterii” folosite anul trecut – o metodă de tip copy-paste care deja a generat peste 600 de procese împotriva administrației locale. Multe dintre acestea au fost câștigate de contribuabili, semn că metodologia utilizată de primărie este nu doar contestabilă, ci și ilegală în unele cazuri.

În ciuda acestui eșec judiciar masiv, noul proiect de hotărâre nu aduce nicio justificare reală pentru majorarea taxelor. Doar reluarea acelorași explicații generale privind „creșterea prețurilor la energie, combustibili și materiale” – motive deja folosite în trecut fără rezultate concrete în execuția bugetară.

Dezechilibru bugetar grav

Administrația Fritz recunoaște în documentele oficiale că orașul se află într-un dezechilibru bugetar grav. De exemplu, în 2025, veniturile estimate din taxe și impozite locale sunt de aproximativ 260 milioane lei, în timp ce doar pentru investiții este nevoie de peste 1,2 miliarde lei – de patru ori mai mult.

Un aspect grav este faptul că primăria nu a anunțat clar că vizează majorări de cote adiționale. În loc de transparență, aleșii locali au votat „criterii” și „motive generale” – o metodă opacă prin care se evită discuțiile directe despre noile impozite ce urmează să fie aplicate cetățenilor și firmelor locale.

În contextul unei administrații care nu reușește să își colecteze eficient propriile creanțe și care eșuează să ofere servicii publice de calitate, decizia de a mări povara fiscală pe spatele timișorenilor ridică semne serioase de întrebare.