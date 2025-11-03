Avarie majoră! Colterm opreşte apa caldă şi încălzirea pe aproximativ 60 de străzi

Marți, 4 noiembrie 2025, în intervalul orar 08:00 – 18:00, va fi întreruptă furnizarea apei calde de consum și a încălzirii la punctele termice PT 27, 28, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 38A, 38B, 39, 40 și 41, pentru remedierea unei defecțiuni tehnice apărute la rețeaua primară de termoficare a municipiului Timișoara.

Vor fi afectați consumatorii arondați străzilor: Intrarea Martir Dumitru Osman, Aleea Martir Gheorghe Iosub, Aleea Amicitiei, Leandrului, Aleea Arcașilor, Calea Sever Bocu, Martir Silviu Motohon, Ecoului, Perlei, Aleea Balcic, Intrarea Sunetului, Aleea Balții, Horia Măcelariu, Intrarea Aca de Barbu, Sf. Ap. Petru și Pavel, C-tin cel Mare, Martir C-tin Zăbulea, Luminița, Botoc, Martir Gabriela Tako, Martir Gheorghe Nuțu Iotcovici, Silistra, Lucerna, Martir Maria Andrei, Martir A. Choroși, C-tin Rădulescu Motru, Olanda, Pomiculturii, Holdelor, Aurel Ciupe, Lucian Georgevici, Franz Liebhard, Carol Davila, Galvani, Arh. Ion Mincu, Verde, Petre Olariu, Acad. P.P. Negulescu, Ion Ionescu de la Brad, Stuparilor, Amurgului, Calea Aradului, Liège, Orșova, Acad. R. Rădulescu, Călan, Carei, Cugir, Dej, Felix, Martir S. Motohon, Liniștei, S. Bocu, Ghe. Leahu, Răsăritului, Martir I. Miron, Aleea Scurtă, Ghe. Ostrogovich, Dr. V.A. Alaci, precum și Edil Colore S.R.L.

În total, sunt afectate 283 de branșamente.

„La finalizarea lucrărilor, apa poate prezenta fenomenul de turbiditate pentru o scurtă perioadă de timp. Se recomandă evitarea utilizării acesteia în scopuri menajere până la limpezirea completă.

Aceste intervenții sunt necesare pentru buna funcționare a rețelei de termoficare și pentru asigurarea confortului termic al abonaților. Mulțumim pentru înțelegere”, a transmis Colterm.