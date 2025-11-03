Oferta culturală a Consiliului Județean Timiș pentru perioada 3 – 9 noiembrie.

Consiliul Județean Timiș organizează, în această săptămână, o serie de evenimente culturale destinate tuturor categoriilor de public, incluzând expoziții temporare și permanente.

La Muzeul Național al Banatului, va avea ultimul eveniment din cadrul ediției Heritage of Timișoara: Baroque: lansarea volumului „Barocul timișorean. Studii și perspective asupra arhitecturii, artei și societății secolului al XVIII-lea”, o publicație care aduce cele mai noi contribuții și descoperiri privind barocul din Timișoara și nu numai, oferind o perspectivă interdisciplinară asupra moștenirii artistice, arhitecturale și culturale a secolului al XVIII-lea.

Evenimentul de lansare este organizat de Asociația Prin Banat, în parteneriat cu Muzeul Național al Banatului și Consiliul Județean Timiș, iar intrarea este gratuită.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția permanentă „Spațiile Oravitzan”;

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia;

Expoziția „Gărâna 2025 – Atelier de creație”, Bastionul Maria Theresia, mansarda B2;

Expoziția „Albume de familie. Burghezia din Banat în perioada modernă 1800 – 1947”, Bastion Maria Theresia, mansarda B1;

„Arhiva Mihai Opriș. Expoziție de hărți și imagini istorice”, Bastion Maria Theresia, etaj 1;

Expoziția „Atingeri de strălucire”, Bastion Maria Theresia, etaj 1;

Lansarea catalogului „Heritage of Timișoara: Baroque”, Bastionul Maria Theresia, mansarda B2, ora 18:30.

Muzeul Național de Artă Timișoara

MNArT Open View: „O vitrină, patru destine”;

Expoziția interactivă „Bufetul Simțurilor”, în Galeria Arcada;

Expoziția „Utopie și cercetare. Grupurile experimentale timișorene 111 și Sigma (1966-1981)”;

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă „Laborator restaurare-conservare”;

Expoziția permanentă colecția „Corneliu Baba”;

Expoziția „Passepartouze”, în Sala Baroc;

Expoziția „Ethosul unei epoci/ Egy Konszak Ethosza/ The Ethos of an Era”, în Galeria Arcade.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziția „Banatul Habsburgic. Restituiri istorice”, în Sala expozițională, corp A, parter;

Expoziția permanentă, în aer liber;

Expoziția „Vatra”, la obiectivul Casa Națională;

Expoziția „Muzică, joc și recuzită ritualică în sudul Transilvaniei”.

