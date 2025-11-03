Oferta culturală a Consiliului Județean Timiș pentru perioada 3 – 9 noiembrie.
Consiliul Județean Timiș organizează, în această săptămână, o serie de evenimente culturale destinate tuturor categoriilor de public, incluzând expoziții temporare și permanente.
La Muzeul Național al Banatului, va avea ultimul eveniment din cadrul ediției Heritage of Timișoara: Baroque: lansarea volumului „Barocul timișorean. Studii și perspective asupra arhitecturii, artei și societății secolului al XVIII-lea”, o publicație care aduce cele mai noi contribuții și descoperiri privind barocul din Timișoara și nu numai, oferind o perspectivă interdisciplinară asupra moștenirii artistice, arhitecturale și culturale a secolului al XVIII-lea.
Evenimentul de lansare este organizat de Asociația Prin Banat, în parteneriat cu Muzeul Național al Banatului și Consiliul Județean Timiș, iar intrarea este gratuită.
Miercuri, 5 noiembrie
Centrul Multifuncțional Bastion
Expoziția „Colors of the Heart”, semnată de Ramona Oroșanu.
Centrul de Cultură și Artă a Județului Timiș
Expoziție de pictură, sculptură și fotografie.
Muzeul Național al Banatului
Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;
Expoziția permanentă „Spațiile Oravitzan”;
Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia;
Expoziția „Gărâna 2025 – Atelier de creație”, Bastionul Maria Theresia, mansarda B2;
Expoziția „Albume de familie. Burghezia din Banat în perioada modernă 1800 – 1947”, Bastion Maria Theresia, mansarda B1;
„Arhiva Mihai Opriș. Expoziție de hărți și imagini istorice”, Bastion Maria Theresia, etaj 1;
Expoziția „Atingeri de strălucire”, Bastion Maria Theresia, etaj 1;
Lansarea catalogului „Heritage of Timișoara: Baroque”, Bastionul Maria Theresia, mansarda B2, ora 18:30.
Muzeul Național de Artă Timișoara
MNArT Open View: „O vitrină, patru destine”;
Expoziția interactivă „Bufetul Simțurilor”, în Galeria Arcada;
Expoziția „Utopie și cercetare. Grupurile experimentale timișorene 111 și Sigma (1966-1981)”;
Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;
Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;
Expoziția permanentă „Laborator restaurare-conservare”;
Expoziția permanentă colecția „Corneliu Baba”;
Expoziția „Passepartouze”, în Sala Baroc;
Expoziția „Ethosul unei epoci/ Egy Konszak Ethosza/ The Ethos of an Era”, în Galeria Arcade.
Muzeul Satului Bănățean Timișoara
Expoziția „Banatul Habsburgic. Restituiri istorice”, în Sala expozițională, corp A, parter;
Expoziția permanentă, în aer liber;
Expoziția „Vatra”, la obiectivul Casa Națională;
Expoziția „Muzică, joc și recuzită ritualică în sudul Transilvaniei”.
