Oferta culturală a Consiliului Județean Timiș pentru perioada 3 – 9 noiembrie

Consiliul Județean Timiș organizează, în această săptămână, o serie de evenimente culturale destinate tuturor categoriilor de public, incluzând expoziții temporare și permanente.

La Muzeul Național al Banatului, va avea ultimul eveniment din cadrul ediției Heritage of Timișoara: Baroque: lansarea volumului „Barocul timișorean. Studii și perspective asupra arhitecturii, artei și societății secolului al XVIII-lea”, o publicație care aduce cele mai noi contribuții și descoperiri privind barocul din Timișoara și nu numai, oferind o perspectivă interdisciplinară asupra moștenirii artistice, arhitecturale și culturale a secolului al XVIII-lea.

Evenimentul de lansare este organizat de Asociația Prin Banat, în parteneriat cu Muzeul Național al Banatului și Consiliul Județean Timiș, iar intrarea este gratuită.

Luni, 3 noiembrie

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția „Colors of the Heart”, semnată de Ramona Oroșanu.

Centrul de Cultură și Artă a Județului Timiș

Expoziție de pictură, sculptură și fotografie.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția permanentă „Spațiile Oravitzan”;

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia;

Expoziția „Gărâna 2025 – Atelier de creație”, Bastionul Maria Theresia, mansarda B2;

Expoziția „Albume de familie. Burghezia din Banat în perioada modernă 1800 – 1947”, Bastion Maria Theresia, mansarda B1;

„Arhiva Mihai Opriș. Expoziție de hărți și imagini istorice”, Bastion Maria Theresia, etaj 1;

Expoziția „Atingeri de strălucire”, Bastion Maria Theresia, etaj 1;

Lansarea catalogului „Heritage of Timișoara: Baroque”, Bastionul Maria Theresia, mansarda B2, ora 18:30.

Muzeul Național de Artă Timișoara

MNArT Open View: „O vitrină, patru destine”;

Expoziția interactivă „Bufetul Simțurilor”, în Galeria Arcada;

Expoziția „Utopie și cercetare. Grupurile experimentale timișorene 111 și Sigma (1966-1981)”;

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă „Laborator restaurare-conservare”;

Expoziția permanentă colecția „Corneliu Baba”;

Expoziția „Passepartouze”, în Sala Baroc;

Expoziția „Ethosul unei epoci/ Egy Konszak Ethosza/ The Ethos of an Era”, în Galeria Arcade.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziția „Banatul Habsburgic. Restituiri istorice”, în Sala expozițională, corp A, parter;

Expoziția permanentă, în aer liber;

Expoziția „Vatra”, la obiectivul Casa Națională;

Expoziția „Muzică, joc și recuzită ritualică în sudul Transilvaniei”.

