Incendiu la o casă, o persoană a murit

Pompierii au fost solicitaţi să intervină, luni, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă cu regim de înălțime P+M, în localitatea Vinga.

La locul evenimentului au ajuns militari din cadrul Detașamentului Arad cu două autospeciale de stingere, o autoscară și două ambulanțe SMURD, dintre care una Terapie Intensivă Mobilă.

Acţionează și pompierii voluntari din cadrul SVSU Vinga.

În sprijinul forțelor de salvare din judeţul Arad intervin și pompieri militari din cadrul ISU Timiș, cu o autocisternă de stingere.

Incendiul se manifestă prin ardere generalizată la un garaj din curtea gospodăriei, propagat și la o anexă, cu posibilitate de propagare la casă.

Din nefericire, în curtea casei a fost identificată o victimă decedată, a transmis ISU Arad.

UPDATE, ISU Arad:

Incendiul a fost stins, iar pompierii acționează în aceste momente pentru îndepărtarea efectelor negative și identificarea posibilelor focare ascunse.

Totodată, cinci persoane au fost asistate medical la locul evenimentului, astfel:

– două persoane cu o ușoară intoxicație cu fum;

– două persoane cu atac de panică;

– o persoană cu arsuri la nivelul membrului superior drept.

În urma evaluării medicale, toate cele cinci persoane au refuzat transportul la spital.

Imagine cu rol ilustrativ