10 bărbaţi au fost reţinuţi pentru furt de combustibil. Prejudiciul, estimat la 200.000 de lei. Cum au operat

10 bărbaţi au fost reţinuţi pentru furt de combustibil. Polițiștii Biroului de Investigații Criminale, din cadrul Poliției Municipiului Arad, au pus în aplicare 10 mandate de percheziție domiciliară, la tot atâtea imobile, în județele Hunedoara și Arad.

Activitățile s-au desfășurat la data de 2 noiembrie 2025, în 8 locații din județul Hunedoara și 2 locații din județul Arad, la persoane cu vârste între 25 și 50 de ani.

Potrivit IPJ Arad, din cercetări a reieșit că, în perioada iulie-noiembrie a.c., mai multe persoane, angajate ca șoferi ai unei firme de transport de combustibil, ar fi sustras combustibil lichid (benzină și motorină), dintr-un depozit de combustibil din municipiul Arad.

Pe traseul de deplasare spre punctele de desfacere, ar fi distribuit combustibilul sustras altor persoane, în vederea comercializării către terți.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, 2.800 de litri de combustibil, dispozitive de transfer de combustibil, sisteme de fraudare a debitmetrelor, 45.000 de lei și 3.000 de euro.

Până în acest moment, prejudiciul a fost estimat la aproximativ 200.000 de lei.

Cei zece bărbați au fost reținuți, pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt calificat în formă continuată și complicitate la furt calificat în forma continuată.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad.

