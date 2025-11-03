Tânăr cercetător din Timișoara, inclus în topul „Forbes 30 sub 30” pentru inovații în inteligență artificială. A realizat un sistem care detectează pietonii și avertizează șoferii

Absolvent summa cum laude al Universității Politehnica Timișoara și cu un master în inteligență artificială, în prezent doctorand în acest domeniul la aceeași instituție de învățământ superior, Caius Debucean a fost inclus în lista „30 sub 30”, ediţia 2025, de către Forbes România pentru contribuțiile sale inovatoare în parcursul profesional, precum și pentru activitatea desfășurată în cadrul ”startup”-ului Blume Technologies.

Premiile au fost acordate în cadrul Galei ce a avut loc în 31 octombrie 2025, la București.

Forbes „30 sub 30” este un proiect care radiografiază mediul de business al tinerilor lideri sau antreprenori, aducându-i în prim-plan pe aceia care au reușit să rupă clișee, să facă o diferență pozitivă în societate.

Între cei mai de succes tineri români

Revista Forbes România a selectat cei mai de succes 30 de tineri români cu vârsta sub 30 de ani. Fiecare dintre ei cu rezultate excepționale în domenii care variază de la afaceri la sport, muzică, artă sau IT. Deși domeniile lor de activitate variază, elementul care îi unește pe toți cei 30 de tineri prezenți pe listele „30 sub 30“ constă în performanțele excepționale pe care le-au obținut până în prezent.

Fondată de un grup de antreprenori din Timișoara, foști studenți ai UPT – Robert Olariu, Alexandru Chiru și Caius Debucean -, Blume Technologies este o companie românească din domeniul soluțiilor inteligente, care folosește un sistem modern pentru avertizarea șoferilor în funcție de poziția pietonilor, cu ajutorul unor camere video, prin semnale luminoase.

Tehnologia, spun reprezentanții UPT, este deja implementată în Lugoj și în Dumbrăvița.

Reprezentanții companiei au fost invitați la SelectUSA și la CES Las Vegas, iar fondatorii au avut chiar o vizită privată la Casa Albă. Startup-ul a fost selectat în acceleratorul Grow AI (Google & INCO Academy), primind o investiție de 125.000 de dolari, iar în 2025 a câștigat premiul „Smart Safety & Mobility Innovation” la Smart City Industry Awards.

În paralel, Caius lucrează și ca Senior AI Engineer la Airbus Defence & Space România, unde coordonează inițiative de inovare în proiecte strategice.

„De la serile lungi de programare în Lugoj, la reprezentarea României pe scenele internaționale ale inovației, până la a vizita Biroul Oval — călătoria mea cu Blume Technologies a fost una cu adevărat magică. Iar prin ultimii ani petrecuți lucrând în domeniul inteligenței artificiale, am învățat că inovația nu înseamnă o singură idee genială, ci înseamnă să înveți din eșecuri, să rămâi curios și ai curajul să mergi mai departe chiar și atunci când drumul nu e clar”, a transmis Caius Debucean.