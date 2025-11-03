Anunţ de licitaţie – casă cu 5 camere şi teren, în Timişoara

Dosar de executare nr.1535

Nr. 1754-19/21.10.2025

ANUNT PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR IMOBILE/ ANSAMBLULUI DE BUNURI IMOBILE

In temeiul prevederilor art.250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, va facem cunoscut ca in ziua de 25, luna noiembrie, anul 2025 , ora 11.00, în Lugoj, str.Al. Astalas, NR.1-3, camera 227 se vor vinde la licitatie, urmatoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. RUXION-STIL S.R.L., licitaţia a treia:

A Cladire/parti de cladire/ansamblu de clădiri

Apartament – casa/vila, 5 camere, Suprafața utila: 202.03 MP, Nr. bai: 2, Stare proprietate: buna, Stadiu construcție: finalizat, Acces: rutiera, Utilitati: curent, apa, canal, gaz, Teren aferent în suprafața de 1363 MP, înregistrat în cartea funciara nr. CF 405297-C1-U2, apartament nr. 1, compus din 5 camere, 3 holuri, 2 bai, urcare la pod, bunatarie, terasa, magazie, beci partial, 1/2 parte bunuri comune, împreuna cu apartament nr. 2, stare uzura: nu se cunoaște, semne particulare: nu sunt, situat în str. Gheorghe Doja, nr. 6, ap. 1, preț de pornire a licitatiei 384250 lei (exclusiv TVA*)), grevate de urmatoarele sarcini reale și privilegii, după caz:

Creditor Sarcini SC Dall Tex SRL Lugoj, str. N. Balcescu, nr. 9 ipoteca pentru suma de 210.000 lei Titular: SC Dall Tex SRL Jud. Timis, Mun. Lugoj, str. N. Balcescu, nr. 9, Cod Postal 305500 Meridian 22 S.A. Lugoj, str. Plopilor, nr. 26, jud. Timis urmarire imobiliara pentru suma de 1.901,62 lei; urmarire imobiliara pentru suma de 1.153,73 lei Titular: MERIDIAN 22 SA Jud. TIMIS, Mun. Lugoj, Str. PLOPILOR, Nr. 22, Cod Postal 305500 Raiffeisen Bank Bucuresti, Calea Floreasca, nr. 246D, bl. FCC ipoteca pentru suma de 680.000 lei; ipotecă legală pentru suma de 172.500 lei; urmărire silita imobiliara pentru suma de 414.072,35 lei Titular: Raiffeisen Bank Bucuresti, Calea Floreasca, nr. 246D, bl. FCC ANAF SFM Lugoj Lugoj, str. Al. Astalas, nr. 1-3, jud. Timis ipoteca pentru suma de 81.373 lei Titular: SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL LUGOJ Jud. TIMIS, Mun. Lugoj, Str. Alexandru Astalas, Nr. 1-3, Cod Postal 305500

*) în conformitate cu prevederile tilului VII din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operațiunea este taxabila (cota de TVA 21%)

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.

Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acel termen sa prezinte oferte de cumparare.

Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel puţin o zi inainte de data licitatiei, urmatoarele documente:

a) oferta de cumparare;

b) dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie, reprezentand

10% din pretul de pornire a licitatiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO97TREZ623506701XXXXXXX,

beneficiar Unitatea Fiscal Municipală Lugoj, cod de identificare fiscala 4250646, deschis la Trezorerie Municipiul

Lugoj, utilizand numarul de evidenta a platii 83530022500000000000163;

c) împuternicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice romane, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului

comertului;

pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice straine, copie de pe actul de identitate/pasaport;

h) declaratia pe proprie raspundere a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa cu

debitorul.

Cumparatorului ii revine obligatia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligatiile de mediu, obligatiile de conservare a patrimoniului national sau altele asemenea, respectiv:

Alte informatii de interes pentru cumparator, dupa caz: apartamentul 1 are intrare comuna cu apartamentul 2 fiind situate în același imobil (casă)

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la numarul de telefon 0256-351673