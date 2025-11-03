Expoziţie la Timişoara: „Imagine. Sunet. ’89. Perspective” – ediția a VI-a

Galeria Rotonda a Casei de Cultură a Municipiului Timișoara găzduiește, în perioada 5–30 noiembrie 2025, expoziția „Imagine. Sunet. ’89. Perspective” – ediția a VI-a, un eveniment inițiat și curatoriat de lect.univ.dr. Mădălin Mărienuț, ce invită publicul să redescopere, prin fotografie și noile media, memoria Revoluției Române din 1989 și semnificațiile sale în prezent.

Organizat de Asociația Culturală Kabaitan și finanțat de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte, evenimentul propune un dialog între generații, folosind fotografia și noile media ca instrumente de explorare a libertății și identității.

Prin lucrări semnate de Constantin Duma, fotograful Revoluției de la Timișoara, prof. univ. dr. Camil Mihăescu, artist vizual și profesor la Facultatea de Arte și Design din cadrul Universității de Vest, conf. univ. dr. Andreea Palade Flondor, artist vizual și profesor la Facultatea de Arte și Design din cadrul Universității de Vest, Andrei Pandele, arhitect și fotograf, considerat una dintre cele mai importante voci vizuale ale disidenței tăcute în timpul comunismului, Carlos Permuy (Spania), lector de fotografie, autor al volumului „Romanian Files”, Gabi Stamate 1958-2020 (cu lucrări din colecția Mihai Zgondoiu) și Annika Șandor, născută în Suedia, autoarea proiectului „Momente din Epoca de Aur”, precum și printr-o instalație video și materiale sonore de arhivă, vizitatorii sunt invitați într-o experiență imersivă, ce reconstruiește atmosfera anilor ’89 – o perioadă marcată de frică, tăcere și speranță.

Proiectul își propune să readucă în atenția publicului, în special a tinerilor, valorile care au stat la baza Revoluției din 1989 – curajul, solidaritatea și dorința de libertate. Organizatorii încurajează participarea elevilor și studenților, pentru ca generațiile care nu au trăit acele momente să poată înțelege semnificația profundă a istoriei recente și a identității civice prin artă.

Vernisajul expoziției va avea loc miercuri, 5 noiembrie 2025, la ora 18:00, în Galeria Rotonda. Evenimentul se va desfășura în prezența curatorilor și a artiștilor invitați și reprezentanți ai mediului cultural și academic timișorean.

Program de vizitare: Luni–vineri, între orele 9:00 – 17:00.

Tur ghidat pentru public: Sâmbătă (8-15 noiembrie) 12:00-13:00

Programări tururi elevi și studenți: Pagina de Facebook a Asociației Culturale Kabaitan

Intrarea este liberă.