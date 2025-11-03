Centura Caransebeşului va fi consolidată: 4 luni de proiectare şi 18 de execuţie, cu 42.777.002,63 lei, fără TVA

După finalizarea procesului de evaluare a ofertelor, DRDP Timișoara a comunicat rezultatul procedurii de atribuire a contractului pentru procedura ”Consolidare Variantă de Ocolire Caransebeș km 0+310 – 12+073” (proiectare faza D.T.A.C., P.T., Asistență tehnică din partea proiectantului și execuţie lucrări).

Ofertantul desemnat câștigător este Asocierea Drumuri și Poduri Banat SRL & Antrepriza de Construcții Drumuri și Autostrăzi SRL & Evo Line Creation SRL, cu o valoare de 42.777.002,63 lei fără T.V.A.

Semnarea contractului de achiziție publică va fi posibilă după expirarea perioadei de depunere a eventualelor contestații (10 zile calendaristice) și respectiv după soluționarea eventualelor contestații/plângeri formulate în cadrul procedurii de atribuire, a transmis DRDP Timişoara.

Contractul prevede refacerea completă a sistemului rutier, modernizarea dispozitivelor de scurgere a apelor pluviale, reamenajarea insulelor de separare a fluxurilor din intersecții, precum și actualizarea semnalizării rutiere. După ordinul de începere al contractului, perioada de proiectare va fi de 4 luni, iar durata de execuție a lucrărilor – 18 luni.